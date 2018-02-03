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Tacizci antrenörü dövdü: Eline sağlık desteği

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

Cinsel tacizle suçlanan ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar, duruşmada kurbanlarından birinin babasının saldırısına uğradı. Nassar'ı kameralar karşısında döven baba Randall Margraves'e destek yağdı ve adama destek için 25.000 dolar para toplandı.

ABD Jimnastik Federasyonu’nda deprem yaratan cinsel taciz skandalı büyüyor… ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru ve yüzlerce genç kızı taciz ettiği ortaya çıkan Larry Nassar’ın duruşması devam ediyor. Tacize uğrayanlar ve yakınları tanıklığında devam eden mahkemede Nassar dün saldırıya uğradı.

Michigan’da devam eden duruşmada 3 kızı da tacize uğrayan baba Randall Margraves bir anda Nassar’ın üzerine çullandı ve adama saldırdı. Güvenlik görevlileri Nassar’ın önüne geçince güvenlik görevlileriyle mücadele eden Margraves daha sonra, “Duygularımı kontrol edemedim. Üzgünüm, utanç içindeydim” dedi.

Öte yandan yargıcın ceza vermediği Randall Margraves’e destek yağdı. Bu haber yazılırken, yani olayın üzerinden sadece 19 saat geçmiş olmasına rağmen toplam 25.210 dolar para toplandı. Toplam 771 kişinin destek verdiği Margraves’in bu parayı nasıl kullanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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taciz ABD

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