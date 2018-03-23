Tacizci eski erkek arkadaşını öldüren kadın af bekliyor

Richards ise eski sevgilisinin evine girmeye çalışarak, çevresinde oluşturduğu koruma ağını dağıtmaya çalışıyordu. Chochi, Madrid yakınlarındaki Fuenlabrada şehrinde kaldığı binada yaşayanları uyardı ve polisi aradı. Polis geldiğinde Richards çoktan gitmişti. Yetkililer, Chochi'ye resmi şikâyette bulunmasını tavsiye etti ama Chochi reddetti.

20 Eylül 2015 sabahı Richards, Chochi'nin penceresinin önünde "Seni bugün öldüreceğim" diye bağırıyordu. Yaşadıklarını dün gibi hatırlayan Chochi, yediği dayaklar nedeniyle iki hafta yatağa bağlı yaşamış, sırtında ciddi ağrılar oluşmuştu.

Gloria Chochi'in erkek arkadaşı Williams Richards'la olan sıkıntılı ilişkisi sona ermişti ama Richards, Chochi'nin peşini bırakmadı. Her defasında yeni tehditlerle kapısını çalıyordu.

İspanya'da Gloria Chochi, kendisine şiddet uygulayan eski erkek arkadaşını öldürme suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İspanya Başbakanı tarafından af** f **edilmeyi bekleyen Chochi** , şimdi oğluna kavuşmayı bekliyor. Bu onun hikâyesi…**

Richards bir saat sonra yeniden kapıya dikildi. Bu sefer, Chochi 17 cm uzunluğunda bir mutfak bıçağını eline geçirip kapıyı açtı ve Richards'ı göğsünün solundan bıçakladı. Richards, akciğerleri, boğazı ve nefes borusundan yaralandı ve göğüs kafesinde çatlak oluştu.

Richards karşılık vermedi ve olay yerinde öldü. Chochi de gözaltına alındı.

Ekvator Ginesi'nden olan Chochi, Richards'la 2012'de Nijerya'da tanıştı. Mahkemede ilişkilerini 'hırçın' olarak tanımladı ve her ikisinin de alkol sorunlarının ilişkideki şiddet olaylarını artırdığını söyledi. Richards sarhoşken saldırgan, ürkütücü oluyordu ve Chochi sevişmeyi reddettiğinde ona saldırıyordu.

Ama Chochi'nin üzerinde yıkıcı bir güce sahipti. Avukatı, Chochi'nin onu 'bir Tanrı gibi gördüğünü' söyledi. Richards ne kadar saldırgan olursa olsun Chochi onu her zaman affediyordu.

Avukatına göre Chochi, Richards'ı bıçakladığı sırada 'dayanılmaz korku ve şok'un yarattığı 'akli dengesizlik' yaşıyordu.

Yapılan otopside Chochi'nin 'vahşi bir saldırganlık' haliyle, 'aşırı güç' kullandığı ve bıçak Richards'ın vücuduna saplanmış haldeyken bile bıçağı sokmaya devam ettiği ortaya çıktı.