Tacizle Suçlanan ABD’li Yetkili İstifa Etti

New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman, Pazartesi günü “New Yorker” dergisinde, dört kadına şiddet uyguladığı iddialarını içeren haberin yayınlanması sonrasında istifa ettiğini açıkladı. Schneiderman, istifa kararını, hakkındaki iddiaların yayınlanmasından tam üç saat sonra açıkladı.
Schneiderman, dün dört ayrı kadına fiziki şiddet uyguladığı yönünde haberlerin medyada yer almasından üç saat sonra hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Schneiderman, “Son saatlerde hakkımda çok karşı çıktığım bazı iddialar yayınlandı. Bu iddialar gerçekleri ve yaşananları yansıtmıyor. Bu iddiaların görevimle bir alakası yok. Ancak böyle bir dönemde başsavcılık görevimi yerine tam olarak getiremeyebilirim. Bu nedenle istifa ediyorum. Hiç bir zaman sınırları aşacak hareketlerde bulunmadım” dedi.
63 yaşındaki Demokrat Schneiderman, 2010 yılında eyalet başsavcılık görevine seçimle gelmiş, 2014 yılında ise yeniden seçimleri kazanarak görevini sürdürmüştü.
Scheiderman, kadınlara yönelik cinsel tacizlerin ortaya çıkması için başlatılan, “#meToo - #SenDeAnlat” kampanyasına da verdiği destekle de tanınıyordu.
Adalet Bakanlığı, istifa eden Schneiderman’ın yerine vekaleten Barbara Underwood’un atandığını açıkladı.
“New Yorker” dergisinin iddiaları
New Yorker, dün yayınladığı haberde, Schneiderman’ın tacizine uğradığını iddia eden kadınların dergiye kayıtlı olarak verdikleri iddiaları yayınladı.
New Yorker, Michelle Manning Barish ve Tanya Selvaratnam’ın eski başsavcıyla ilgili iddialarını yayınladı. New Yorker dergisine konuşan kadınlar, Schneiderman tarafından istemedikleri halde yatakta cinsel ilişkiye zorlandıklarını, şiddet ve tehditlerine maruz kaldıklarını iddia ettiler. Schneiderman’ın özellikle içki içtikten sonra kendilerine fiziki tacizde bulunduğunu iddialar arasında yer aldı.
Korktukları için polise gitmemişler
Dergide yer alan iddialara göre, iki kadın gördükleri şiddet sonrasında korkudan polise başvuramadıklarını öne sürdü.
Schneiderman’ın, New York eyaletinde Adalet Bakanlığı’nın bir numaralı ismi olduğunu belirten kadınlar, gördükleri taciz ve şiddet sonrasında eski başsavcıyla ayrılmak istediklerini ancak tehdit edilip korkutuldukları için ilişkilerini bitiremediklerini belirttiler.
Schneiderman’ın, ilişkide olduğu kadınları kendisinden ayrılmaları halinde öldürmekle, peşlerine polis takmakla, telefon konuşmalarını dinletmekle tehdit ettiğini öne sürdüler.
Kadınlar, Schneiderman’ın tarafından bir çok kez dövüldüklerini veboğazlarının sıkıldığını da iddia ettiler.
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