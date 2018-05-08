Tacizle Suçlanan ABD’li Yetkili İstifa Etti

New York Eyalet Başsavcısı Eric Schneiderman, Pazartesi günü “New Yorker” dergisinde, dört kadına şiddet uyguladığı iddialarını içeren haberin yayınlanması sonrasında istifa ettiğini açıkladı. Schneiderman, istifa kararını, hakkındaki iddiaların yayınlanmasından tam üç saat sonra açıkladı.

Schneiderman, dün dört ayrı kadına fiziki şiddet uyguladığı yönünde haberlerin medyada yer almasından üç saat sonra hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Schneiderman, “Son saatlerde hakkımda çok karşı çıktığım bazı iddialar yayınlandı. Bu iddialar gerçekleri ve yaşananları yansıtmıyor. Bu iddiaların görevimle bir alakası yok. Ancak böyle bir dönemde başsavcılık görevimi yerine tam olarak getiremeyebilirim. Bu nedenle istifa ediyorum. Hiç bir zaman sınırları aşacak hareketlerde bulunmadım” dedi.

63 yaşındaki Demokrat Schneiderman, 2010 yılında eyalet başsavcılık görevine seçimle gelmiş, 2014 yılında ise yeniden seçimleri kazanarak görevini sürdürmüştü.

Scheiderman, kadınlara yönelik cinsel tacizlerin ortaya çıkması için başlatılan, “#meToo - #SenDeAnlat” kampanyasına da verdiği destekle de tanınıyordu.