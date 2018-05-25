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Tacizle suçlanan Weinstein’a 10 milyon Dolar’lık kefalet bedeli

25.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

Cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein, bugün hakim karşısına çıktı. Hakim 10 milyon dolarlık kefalet bedeli belirledi.

Tacizle suçlanan Weinstein’a 10 milyon Dolar’lık kefalet bedeli

Cinsel tacizle suçlanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein, bugün hakim karşısına çıktı. Hakim 10 milyon dolarlık kefalet bedeli belirledi.

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