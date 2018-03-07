Tahir Elçi’nin Vurulduğu Sokak 28 Ay Sonra Açıldı

Sur içindeki Telgrafhane Sokak ya da halk arasındaki adıyla Dört Ayaklı Minare Sokağı bugünlerde olması gerekenden daha kalabalık. Sokağı başta Türkiye, sonra da dünya, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü yer olarak tanıdı. Elçi’nin, güvenlik güçleri ve PKK’nın şehir örgütü YPS militanları arasında çıkan çatışmalarda tarihi eserleri zarar görmesine dikkat çekmek amacıyla yaptığı basın açıklaması sırasında öldürülmesinin ardından, sokak kapatıldı. Bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapatılan sokak, çatışmaların sona ermesi ve durumun normalleşmesine rağmen tamamen açılmadı. Sadece sokağın girişindeki birkaç metreye girişe izin verildi.

Elçi’nin öldürülmesinden 28 ay sonra sokağın bir bölümü daha açıldı. Açılan bölümün içinde, Dört Ayaklı Minare ve Şeyh Mattar Camii ve bazı tarihi evler bulunuyor. Bölgede bir yandan restorasyon çalışmaları sürerken, bir yandan da ziyaretçi akını başladı. Bölgenin son halini merak edenler, akın akın sokağa geliyor. Ancak sokağın halini görenler hüzünleniyor.