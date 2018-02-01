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Tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç yeniden gözaltında

01.02.2018 02:41 | Son Güncelleme

Tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tekrar gözaltına alındı. Savcı Caner Babaloğlu tahliye kararına itirazına gerekçe olarak "sanığın dışarıda da örgütsel bağlarını devam ettirebilme" ihtimalini gösterdi.

Tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tekrar gözaltına alındı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi Çarşamba günü Taner Kılıç'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermiş, Kılıç da tahliye edilmişti.

Bu gelişme sonrası İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu, Kılıç'ın tahliye kararına itiraz etti.

Caner Babaloğlu itirazına gerekçe olarak, "sanığın dışarıda da örgütsel bağlarını devam ettirebilme" ihtimalini gösterdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etmedi.

Mahkeme itirazı, kesin olarak karara bağlanması için incelemeye yetkili mercii olan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönlendirdi.

Toplanan mahkeme heyeti de Kılıç'ın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

Kılıç, hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle tekrar gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tutulan Kılıç'ın akıbeti sabah saatlerinde belli olacak.

'ByLock programını indirip kullandı' iddiası Avukat Taner Kılıç, Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Haziran'da 22 avukatla birlikte gözaltına alınmıştı.

Mahkeme 19 Haziran'da Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Karara gerekçe olarak; "ByLock programını indirip kullandığı" iddiasının yanı sıra, Kılıç'ın Zaman gazetesi abonesi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin (Ekrem Dumanlı) kız kardeşiyle evli olması ile çocuklarını Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda okutulması gösterilmişti.

Daha sonra, Kılıç'ın dosyasının kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen davayla birleştirilmesine hükmedilmişti.

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