Tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç yeniden gözaltında

Mahkeme itirazı, kesin olarak karara bağlanması için incelemeye yetkili mercii olan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönlendirdi.

Caner Babaloğlu itirazına gerekçe olarak, "sanığın dışarıda da örgütsel bağlarını devam ettirebilme" ihtimalini gösterdi.

Bu gelişme sonrası İstanbul Cumhuriyet Savcısı Caner Babaloğlu, Kılıç'ın tahliye kararına itiraz etti.

Mahkeme 19 Haziran'da Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Karara gerekçe olarak; "ByLock programını indirip kullandığı" iddiasının yanı sıra, Kılıç'ın Zaman gazetesi abonesi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nin (Ekrem Dumanlı) kız kardeşiyle evli olması ile çocuklarını Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda okutulması gösterilmişti.

Daha sonra, Kılıç'ın dosyasının kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen davayla birleştirilmesine hükmedilmişti.

Büyükada davasında Taner Kılıç'a tahliyeBüyükada davasında 8 tahliye: 'Tüm arkadaşlarımızı çıkarana kadar çalışacağız'Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlere 'terör örgütü üyeliği' suçlaması