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Tahran ayakta

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

TAHRAN’da onlarca esnaf, önceki gün ülkedeki ekonomik sorunları ve İran Riyali’nin düşüşünü protesto etmek için meclis binası önünde gösteri düzenledi. Esnafa polis, gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

Tahran ayakta

Gösteriyi yapan Tahran’daki Büyük Çarşı esnafının, geleneksel olarak rejime yakın kişiler olması dikkat çeken bir nokta oldu. Büyük Çarşı yönetiminden Abdullah Esfiandari, eylemleri savunurken, protestoların “döviz kurunun yüksekliğine, dövizdeki dalgalanmaya, malların gümrükte takılıp kalmasına” karşı olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, ABD’yi suçladı. ABD’nin İran’a zarar vermek için ‘ekonomik savaş’ yürüttüğünü söyleyen Ruhani, “ABD, milletimizi yenemez. En kötü senaryoda bile İranlıların temel ihtiyaçlarının karşılanacağı sözü veriyorum. Yeteri kadar şekerimiz, buğdayımız ve yemeklik yağımız var. Piyasaya sokmak için yeterli dövizimiz var” dedi.

ENDİŞE DÖVİZE YÖNELTTİ

ABD Başkanı Trump’ın geçen ay 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz etkiledi. Yaptırımların yeniden başlayacak olması, İranlıların tasarruflarını riyalden dolara çevirmesine yol açıyor. İran riyali, geçen eylül ayından beri yüzde 47’nin üzerinde değer kaybetti. Öte yandan, IMF’nin rakamlarına göre; İran, dış ödemeler krizi yaşamadan yaptırımlara dayanabilecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tahran protesto ekonomi İRAN esnaf riyal

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