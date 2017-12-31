Tahran Protestocuları Uyardı

İran İçişleri Bakanı Abdolrahman Rahmani Fazli, 3 gündür yüksek fiyatlar ve kötü ekonomi nedeniyle hükümete karşı protestolar düzenleyenleri uyardı. İçişleri Bakanı, düzeni bozan ve kanuna karşı gelenlerin davranışlarından sorumlu tutulması gerektiğini ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan da benzer bir uyarı geldi. Ülkedeki rejimi korumakla görevli olan Devrim Muhafızları, eğer karışıklığın devam etmesi durumunda protestocuların sert bir karşılık göreceği belirti.

Devrim Muhafızları'ndan bir komutan protestocuların siyasi sloganlar atarak ve kamu araçlarını yakarak yozlaştıklarını söyledi.

Ülkede yaşam koşulları standartlarının düşmesi gerekçesiyle günlerdir protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler, 2009'daki protestolardan beri en geniş katılımlı gösteriler olarak niteleniyor.

Khoramabad, Zanjan ve Ahvaz gibi bazı kentlerdeki göstericiler İran Dini Lideri Ayatullah Ali Hamaney'in görevden alınması ya da ölümü yönünde çağrılar yaptı.

Protestolar sırasında 2 kişi kurşun yaraları nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Dorud'daki yetkililer,güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açmadığını, ölümlerden yabancı güçlerin sorumlu olduğunu iddia etti.

Bu arada İran sosyal medyaya kısıtlama getirmiş durumda.

Bunun nedeni yetkililer tarafından toplumda güveni sağlamak olarak açıklandı.