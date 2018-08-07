Tahran Sokaklarından Yaptırımlara Farklı Tepkiler

Amerika’nın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesiyle etkisini daha da artıran ekonomik çalkantı sebebiyle, İran’da döviz büroları yaklaşık beş aydır kapalıydı. Amerika’nın yaptırımlarının yeniden devreye girdiği bir dönemde, başkent Tahran’da döviz büroları yeniden açıldı.

İran’ın para birimi riyal, Başkan Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararından bu yana değer kaybetti. Dolar kurunu sabitleyen İran’da 42 bin riyal, 1 ABD Dolarına denk. Ancak uzun aradan sonra açılan döviz bürolarından bazıları, dolar-riyal paritesini tabelalarında göstermiyor.

Amerika’nın yaptırımlarının İran ekonomisine etkisi konusunda Tahran sokaklarından farklı sesler yükseliyor.

Örneğin İranlı emekli memur Mahmud, Amerika’nın yaptırımlarının etkisinin hissedildiği görüşünde.

Mahmud, “Yaptırımlar gördüğünüz gibi çok etkili. Hükümet bir çözüm bulmalı. Önce iç sorunları çözmeliler. Halk yoksulluk ve keder içinde boğuluyor” diyor.

54 yaşındaki ev hanımı Farzaneh ise yaptırımların İran’ı etkilemeyeceğini savunuyor.

Farzaneh, “Amerika hiçbir şey yapamaz. Çünkü İranlılar birbirlerine destek oluyor” ifadelerini kullanıyor.

41 yaşındaki marangoz İbrahim Golamnejad da, Amerika’yı kaos yaratmakla suçluyor.

Golamnejad, “Herkes sakin olmalı çünkü karşı taraf bizim huzurumuzu bozmak istiyor. Yaptırımları yeniden devreye sokan Amerika kaos yaratmak istiyor. Tek amaçları bu. Ama biz büyük bir ülkeyiz. Sorun olacağını sanmıyorum” diyor.

