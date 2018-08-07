HABER

Tahran Sokaklarından Yaptırımlara Farklı Tepkiler

07.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

Amerika’nın yaptırımlarının yeniden devreye girdiği bir dönemde, başkent Tahran’da döviz büroları yeniden açıldı

Amerika’nın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesiyle etkisini daha da artıran ekonomik çalkantı sebebiyle, İran’da döviz büroları yaklaşık beş aydır kapalıydı. Amerika’nın yaptırımlarının yeniden devreye girdiği bir dönemde, başkent Tahran’da döviz büroları yeniden açıldı.

İran’ın para birimi riyal, Başkan Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararından bu yana değer kaybetti. Dolar kurunu sabitleyen İran’da 42 bin riyal, 1 ABD Dolarına denk. Ancak uzun aradan sonra açılan döviz bürolarından bazıları, dolar-riyal paritesini tabelalarında göstermiyor.

Amerika’nın yaptırımlarının İran ekonomisine etkisi konusunda Tahran sokaklarından farklı sesler yükseliyor.

Örneğin İranlı emekli memur Mahmud, Amerika’nın yaptırımlarının etkisinin hissedildiği görüşünde.

Mahmud, “Yaptırımlar gördüğünüz gibi çok etkili. Hükümet bir çözüm bulmalı. Önce iç sorunları çözmeliler. Halk yoksulluk ve keder içinde boğuluyor” diyor.

54 yaşındaki ev hanımı Farzaneh ise yaptırımların İran’ı etkilemeyeceğini savunuyor.

Farzaneh, “Amerika hiçbir şey yapamaz. Çünkü İranlılar birbirlerine destek oluyor” ifadelerini kullanıyor.

41 yaşındaki marangoz İbrahim Golamnejad da, Amerika’yı kaos yaratmakla suçluyor.

Golamnejad, “Herkes sakin olmalı çünkü karşı taraf bizim huzurumuzu bozmak istiyor. Yaptırımları yeniden devreye sokan Amerika kaos yaratmak istiyor. Tek amaçları bu. Ama biz büyük bir ülkeyiz. Sorun olacağını sanmıyorum” diyor.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Manafort Davası’nın Yıldız Tanığı: ‘Gelirleri Gizledik Suç Olduğunu Biliyorduk’Manafort Davası’nın Yıldız Tanığı: ‘Gelirleri Gizledik Suç Olduğunu Biliyorduk’
Yorum: Görmezden gelmeyin, müdahale edin!Yorum: Görmezden gelmeyin, müdahale edin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Kuaför salonu karıştı! Süpürgeyle birbirine girdiler!

Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.