HABER

Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde silah sesleri

05.02.2018 15:08 | Son Güncelleme

Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na elinde hançer olan bir kişinin girmeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye çalıştığı belirtilen bir kişiye güvenlik güçleri ateş açtı.

Fars haber ajansına açıklama yapan Tahran Valiliği sözcüsü, elinde hançer olan kişinin ilk kontrol noktasını geçerek ikincisine yöneldiğini, yapılan uyarıların ardından güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini söyledi. Sözcü, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şüphelinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İRNA haber ajansına bilgi veren bir emniyet yetkilisi de şüphelinin 35 yaşlarında olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na neden girmek istediği bilinmeyen şüphelinin sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Olayın meydana geldiği sırada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin binada olup olmadığı bilinmiyor.

dpa,AP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Öğrencisiyle ilişkisi olan öğretmene ailesinden destek!

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Büyük sosyal medya operasyonu! Ankara'dan düğmeye basıldı

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meksika Sınırındaki Teller Kaçak Geçişleri Durduramıyor

Meksika Sınırındaki Teller Kaçak Geçişleri Durduramıyor

Almanya Cezayirli Yahudilere tazminat ödeyecek

Almanya Cezayirli Yahudilere tazminat ödeyecek

İngiltere’yi Sarsan Brexit Raporu

İngiltere’yi Sarsan Brexit Raporu

Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

Yorum: Duvar gerçekten yıkıldı mı?

Yorum: Duvar gerçekten yıkıldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.