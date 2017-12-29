HABER

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 10:59 | Son Güncelleme 41 dakika önce

İran'ın başkenti Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınların artık gözaltına alınmayacağı duyuruldu. Ancak yasayı ihlal kadınlar polis tarafından yapılan eğitimlere katılacak.

Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Tahran polisi 1979'daki İslam Devrimi'den bu yana uygulanan İslami kıyafet kurallarını ihlal eden kadınların artık gözaltına alınmayacağını açıkladı. Ancak bu uygulama Sedece Tahran bölgesinde geçerli olacak.

'YASAYA UYMAYAN KADINLAR GÖZALTI MERKEZLERİNE GÖTÜRÜLMEYECEK'

Reform yanlısı Şark gazetesi Tahran Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi'nin, "İslami kıyafet yasasına uymayanlar bundan böyle gözaltı merkezlerine götürülmeyecek, haklarında dava açılmayacak" dediğini yazdı.

Rahimi "Biz eğitimler sunuyoruz ve şu ana kadar bu sınıflarda 7913 kişi eğitim aldı" dedi.

Rahimi Tahran bölgesinde 100'den fazla eğitim merkezinin bulunduğunu da kaydetti.

KIYAFET KURALINI İHLAL EDENLER KADINLARA POLİS EĞİTİM VERECEK

Yarı resmi haberi ajansı Tasnim de kıyafet kurallarını ihlal edenlerin 'polis tarafından verilecek eğitimlere' katılacağını duyurdu. Tasnim yasayı sürekli ihlal eden kadınlara yasal işlem uygulanabileceğini de vurguladı.

1 SENE ÖNCE 7.000'DEN FAZLA GİZLİ AHLAK POLİSİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Rahimi'nin selefi Hüseyin Sacedinya ise Nisan 2016'da İslami kıyafet kurallarına uymayanları rapor etmek için 7.000 gizli ahlak polisinin Tahran sokaklarında görev yaptığını duyurmuştu.

İstatistiklere ulaşmak zor olsa da Tahran trafik polisi 2015'te araçları içinde 'kötü hicab' içinde bulunan 40.000 kadınla ilgili işlem yaptığını açıklamıştı.

RUHANİ 'POLİSİN İŞİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Yaklaşık 40 yıldır İranlı kadınlar gevşek başörtüleri takarak, saçlarının bir kısmını dışarıda bırakarak ya da oje sürüp makyaj yaparak İslami kıyafet giyme zorunluluğunun sınırlarını zorluyordu.

Özellikle kentin varlıklı semtlerinde bu yasağın delindiği daha net şekilde görülüyordu. İran'daki ahlak polisi genellikle İslami kıyafet kuralını ihlal eden kadınları gözlatına alıyor ve onları polis aracına götürüyor. Ardından kadının ailesi aranarak yeni kıyafetler getirilmesi isteniyor. Ayrıca gözaltına alınan kadına yasayı tekrar ihlal etmeyeceğine yönelik bir form imzalatılıyor.

Aynı şekilde şort giyen erkeklerde benzer uygulamaya maruz kalabiliyor. Ilımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi 2013'te iktidara taşıyan genç ve reform yanlısı İranlılar ise, İslami giyim kurallarının ihlaline yönelik cezaların azaltılmasını talep ediyor.

Ruani 2015'te polislere yaptığı bir konuşmada "İslam'ı zorla kabul ettirmek polisin işi değil. Hiçbir polis Allah ya da peygamber öyle istediği için bunu yaptım diyemez. Birçok dini konu kişisel inanç ile alakalıdır" demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tahran başörtüsü İRAN

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

En üst düzey itiraf! Kahraman ilan edilmişti...

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yanıbaşımızdaki ülkede halen böyle saçmalıklar tartışılırken, ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 100.yılına yaklaşıyoruz. Ama halen kadın olup da Atatürk'e düşmanlık edenler var. Bunun gibilerin hakkı şeyhlere şıhlara 4.karı olmak.
Vah vah , ne devrim de, ne devrim. Bizdeki bayanlar da, bu tür yaşama özeniyor şaşıyorum. Ülkemizde üstelik en çokta bayanlar tarafından, bayanların hakları elden alınıyor ya, ona bir türlü anlam veremiyorum.
Görün işte Atamın sayesinde özgür yaşadığınızı.
70-80 li yılların en modern yaşamı irandaydı, bir anda din istismarıyla ülkeyi ters yüz ettiler, şimdi kaybettirdikleri eşeği buldurup adına müjde diyorlar, bizdeki körler örnek alır inşallah
peki başı kapalı kadinlara secilme hakki ne zaman tanindi ?
İnsanları zorla kapatmak yerine neden kapanacağının güzelce izah edilmesi gerekir ki insanlar kendi özgür iradeleriyle bu kararı vererek istedikleri gibi kapanıp açılabilirler. Her koyun kendi bacağından asılır.
Diğer Haberler
Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Reuters'tan son dakika açıklama: Türkiye ABD'den öldürücü füze alıyor

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

Suudi Arabistan'dan Mekke atılımı! Hacı rakamı hakkında flaş gelişme!

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

New York'ta facia! Yanan bina 12 kişiye mezar oldu

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

15 yıl boyunca kilitli tutulduğu odada ölü bulundu!

Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözlerine yanıt

Rusya Dışişleri'nden, Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.