Tahran'da İslami kıyafet kurallarına uymayan kadınlar artık gözaltına alınmayacak, eğitime gönderilecek

Rahimi'nin selefi Hüseyin Sacedinya ise Nisan 2016'da İslami kıyafet kurallarına uymayanları rapor etmek için 7.000 gizli ahlak polisinin Tahran sokaklarında görev yaptığını duyurmuştu.

Yarı resmi haberi ajansı Tasnim de kıyafet kurallarını ihlal edenlerin 'polis tarafından verilecek eğitimlere' katılacağını duyurdu. Tasnim yasayı sürekli ihlal eden kadınlara yasal işlem uygulanabileceğini de vurguladı.

Rahimi "Biz eğitimler sunuyoruz ve şu ana kadar bu sınıflarda 7913 kişi eğitim aldı" dedi.

Reform yanlısı Şark gazetesi Tahran Emniyet Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Rahimi'nin, "İslami kıyafet yasasına uymayanlar bundan böyle gözaltı merkezlerine götürülmeyecek, haklarında dava açılmayacak" dediğini yazdı.

Tahran polisi 1979'daki İslam Devrimi'den bu yana uygulanan İslami kıyafet kurallarını ihlal eden kadınların artık gözaltına alınmayacağını açıkladı. Ancak bu uygulama Sedece Tahran bölgesinde geçerli olacak.

İstatistiklere ulaşmak zor olsa da Tahran trafik polisi 2015'te araçları içinde 'kötü hicab' içinde bulunan 40.000 kadınla ilgili işlem yaptığını açıklamıştı.

RUHANİ 'POLİSİN İŞİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Yaklaşık 40 yıldır İranlı kadınlar gevşek başörtüleri takarak, saçlarının bir kısmını dışarıda bırakarak ya da oje sürüp makyaj yaparak İslami kıyafet giyme zorunluluğunun sınırlarını zorluyordu.

Özellikle kentin varlıklı semtlerinde bu yasağın delindiği daha net şekilde görülüyordu. İran'daki ahlak polisi genellikle İslami kıyafet kuralını ihlal eden kadınları gözlatına alıyor ve onları polis aracına götürüyor. Ardından kadının ailesi aranarak yeni kıyafetler getirilmesi isteniyor. Ayrıca gözaltına alınan kadına yasayı tekrar ihlal etmeyeceğine yönelik bir form imzalatılıyor.

Aynı şekilde şort giyen erkeklerde benzer uygulamaya maruz kalabiliyor. Ilımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi 2013'te iktidara taşıyan genç ve reform yanlısı İranlılar ise, İslami giyim kurallarının ihlaline yönelik cezaların azaltılmasını talep ediyor.

Ruani 2015'te polislere yaptığı bir konuşmada "İslam'ı zorla kabul ettirmek polisin işi değil. Hiçbir polis Allah ya da peygamber öyle istediği için bunu yaptım diyemez. Birçok dini konu kişisel inanç ile alakalıdır" demişti.