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Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kanada’nın Saskatchewan bölgesinde, genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün bir tırla çarpışması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Humboldt Broncos takımının 18 - 21 yaş arasındaki genç takım oyuncularını taşıyan otobüste şoför dahil 28 kişinin olduğu ve kazada 14’ünün hayatını kaybettiği, üçü kritik durumda olan yaralıların ise bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

kaza

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Kanada takım otobüsü hokey Kaza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
arkadaşım öyle bir haber yapıyorsun ki yürekleri ağza getiriyorsun Tamam Allah rahmet eylesin ama ben de sandım ki Türkiye'de vatanımda
Allah rahmet eylesin, daha çok gençmişler yazık olmuş.
Şoför uyumuş herhalde yazık onca gencecik kişiye
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