Taksim’de Mavi Marmara Protestosu

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Kudüs Platformu üyeleri İsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 8'inci yılında, yaşanan olayı ve ABD'nin Kudüs’ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş düzenledi.
Tünel Meydanı’nda toplanan kalabalık, "Kudüs Müslümanların başkentidir!" sloganıyla ellerinde büyük bir Filistin bayrağı ve Mavi Marmara'da öldürülen insanların resimlerinin bulunduğu pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü.
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