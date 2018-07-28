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Taleban: ‘ABD’yle Doğrudan Görüşmeler Yapıcı Geçti’

28.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Taleban örgütü Amerikalı yetkililerle Katar’ın başkenti Doha’da yapılan doğrudan örüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

Taleban: ‘ABD’yle Doğrudan Görüşmeler Yapıcı Geçti’

Taleban, Afganistan’da 17 yıldır devam eden savaşın sonlandırılması için, bu hafta Katar’da Amerikalı yetkililerle doğrudan görüşmelerde bulunduklarını doğruladı.

Üst düzey bir Taleban sorumlusu Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı’nın Güney ve Orta Asya’dan sorumlu yardımcısı Alice Wells’in, Doha’daki toplantılarda, Amerikan heyetine başkanlık ettiğini söyledi.

Taleban sorumlusu toplantıya ilişkin fazla ayrıntı paylaşmamakla birlikte görüşmelerle ilgili olarak, “Toplantıların atmosferi son derece iyi ve müzakereler yapıcıydı” dedi.

Katar’ın başkentinde, bu dönüm noktası niteliğindeki toplantının yapılacağına dair haberler, hafta başında Amerika’da gazetelerde yer almış ancak taraflardan konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmamıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı da toplantı haberleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Taleban’la görüşmeler yapıldığına yönelik soru üzerine, “Amerika barış konusunda ilerleme sağlamak adına Afgan hükümetiyle görüşmeler için tüm olanakları kullanıyor” demekle yetindi.

Söz konusu yetkili Afgan hükümetinin barış görüşmelerinin başlaması için tüm çabalara katkıda bulunduğunu söyledi. Amerika Dışişleri Yetkilisi, “Afganistan’ın siyasi geleceğiyle ilgili görüşmeler Taleban’la Afgan hükümeti arasında olacak” diye konuştu. Taleban’ın Doha’da son birkaç yıldır bir temsilciliği bulunuyor.

Şeriatçı Taleban direnişçileri uzun zamandır Washington’a doğrudan görüşmeler için çağrıda bulunuyordu. Taleban, NATO ve Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilme takviminin konuşulması konusunda Afgan hükümetinin yetkili olmadığını iddia ediyor.

İlk kayda değer adım

Bu hafta Katar’daki görüşmeler, 2015 yılında Amerika ve Çin’in gözlemciliğinde Afgan ve Taleban yetkilileri arasında başlayan ve tek tur yapılan barış müzakerelerinin önemli bir adımı oldu.

Amerikalı yetkililerin Pazartesi günkü temasların, Afgan hükümeti ve Taleban arasında Ramazan Bayramı süresince beklemedik şekilde sağlanan 3 günlük ateşkes ile başlayan harekete devamlılık kazandırmak amacında olduğu bildiriliyor.

Doha’daki toplantılar yapılırken Afgan hükümeti, Taleban’la Ağustos ayındaki Kurban Bayramı’nda da çift taraflı ateşkes sağlanmasını ve bu sayede Taleban’ı barış görüşmeleri için masaya oturtmayı değerlendiriyor.

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