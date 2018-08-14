Taleban Bu Kez de Askeri Üsse Saldırdı

Afgan askerleri ülkenin doğusundaki Gazne vilayetinde beş gündür Taleban milisleriyle çarpışıyor. Son olarak Taleban, ülkenin kuzeyinde bir üsse saldırdı, 17 asker hayatını kaybetti.
Taleban onlarca askerin kendilerine teslim olduğunu, onlarcasının da çatışmalarda rehin alındığını öne sürdü.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Gafur Ahmed Cavid, Faryab vilayetindeki saldırıda 17 askerin öldüğünü 19’unun da yaralandığını bildirdi.
Yerel yetkililerden Muhammed Tahir Rahmani, 140 Afgan askerin kaldığı üssün Taleban tarafından Pazartesi günkü büyük saldırıdan üç gün önce kuşatma altına alındığını kaydetti.
Rahmani, üç gün boyunca Taleban’a direnen üsteki askerlerin su, gıda ve cephaneliklerinin üç günün sonunda tükendiğini aktardı. Rahmani saldırıda 43 askerin öldüğünü söyledi.
Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırının sorumluluğunu örgütün üstlendiğini açıkladı ve 57 askerin Taleban’a teslim olduğunu, 17’sinin çatışmalar sırasında esir alındığını bildirdi.
Öte yandan Afgan güvenlik güçleri Salı günü Taleban’ı Gazne vilayetinin başkenti Gazne’den çıkartma çalışmalarında ilerleme kaydetti.
Operasyon, Gazne’ye Taleban tarafından düzenlenen büyük bir saldırının ardından geldi. Yüzlerce kişi kentteki çatışmalardan kaçtı. Çatışmalarda şu ana kadar Afgan güvenlik güçlerinden 100 kadarı ve en az 20 sivil hayatını kaybetti.
Taleban’ın başkent Kabil’e 120 kilometre mesafedeki stratejik kente saldırısı Cuma günü başladı.
Amerika da 270 bin kişinin yaşadığı kente hava saldırıları düzenledi ve askeri danışmanlar gönderdi.
Gazne’yi ele geçirmek Taleban için Kabil’i isyancıların merkezi olan güneydeki vilayetlere bağlayan otoyoldan koparmak anlamına geliyor.
Son aylarda Taleban, Afganistan genelinde birçok bölgeyi ele geçirdi ve güvenlik güçlerine neredeyse her gün yeni saldırılar düzenledi.
Amerika ve NATO 2014’ün sonunda Afganistan’daki muharebe görevini sona erdirmişti. Ancak o tarihten bu yana, Afgan güçlerine destek veriyorlar.
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