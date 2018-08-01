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Taleban IŞİD’i Afganistan’ın Kuzeyindeki Cevzcan’dan Çıkarttı

01.08.2018 18:17 | Son Güncelleme

Afgan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 150 IŞİD savaşçısının Taleban’ın saldırısı sonrasında Çarşamba günü güvenlik güçlerine teslim olduğunu doğruladı

Taleban IŞİD’i Afganistan’ın Kuzeyindeki Cevzcan’dan Çıkarttı

Afganistan’da faaliyet gösteren Taleban, ülkenin kuzeyindeki Cevzcan vilayetini IŞİD’den temizlediğini iddia etti. Taleban’a göre bölgedeki IŞİD savaşçıları hükümet güçlerine teslim oldu.

Türkmenistan sınırındaki Cevzcan vilayeti yetkilileri, aralarında yabancıların da bulunduğu 150 IŞİD savaşçısının Taleban’ın Darzab bölgesinde üç hafta önce başlattığı saldırı karşısında Çarşamba günü güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Polise göre teslim olanlar arasında IŞİD komutanlarından Habibur Rehman da vardı.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda IŞİD’in Afganistan’da faaliyet gösteren ve ISK-P olarak bilinen kanadından en az 100 militanın öldürüldüğünü, 130’unun da yakalandığını bildirdi. Mücahid saldırı sırasında 17 Taleban üyesinin de öldüğünü, 13’ününse yaralandığını söyledi.

IŞİD Afganistan’da operasyonlarına 2015’te Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde başladı. Daha sonra faaliyet alanını Kunar, Nuristan ve Cevzcan vilayetlerini içine alacak şekilde genişletti.

IŞİD’in Cevzcan’daki varlığı Rusya için de endişe kaynağıydı. Afganistan’ın kuzeyde Orta Asya cumhuriyetleriyle sınırındaki bölgelerin hükümet kontrolü dışında kalması, Rusya’nın bölgesel güvenlik ve çıkarını tehdit ettiği gerekçesiyle Rusya son yıllarda Taleban’la yakın ilişki içindeydi.

IŞİD’in son saldırısının Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad’da düzenlenen saldırı olduğu düşünülüyor. Celalabad’daki eş zamanlı intihar saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişiyse yaralanmıştı. Saldırganlar yardım örgütlerinin toplantısını hedef almıştı.

BM ölenlerden birinin Uluslararası Göç Örgütü’nün bir kadın üyesi olduğunu, örgütün bir diğer üyesinin de saldırıda yaralandığını bildirmişti.

Taleban, Celalabad’daki saldırıyla ilgisi olmadığını belirtti. Bu durum IŞİD üzerindeki şüpheleri arttırdı. Ancak IŞİD saldırıyı resmen üstlenmedi.

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