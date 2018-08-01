Taleban IŞİD’i Afganistan’ın Kuzeyindeki Cevzcan’dan Çıkarttı

Afganistan’da faaliyet gösteren Taleban, ülkenin kuzeyindeki Cevzcan vilayetini IŞİD’den temizlediğini iddia etti. Taleban’a göre bölgedeki IŞİD savaşçıları hükümet güçlerine teslim oldu.

Türkmenistan sınırındaki Cevzcan vilayeti yetkilileri, aralarında yabancıların da bulunduğu 150 IŞİD savaşçısının Taleban’ın Darzab bölgesinde üç hafta önce başlattığı saldırı karşısında Çarşamba günü güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti.

Polise göre teslim olanlar arasında IŞİD komutanlarından Habibur Rehman da vardı.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıda IŞİD’in Afganistan’da faaliyet gösteren ve ISK-P olarak bilinen kanadından en az 100 militanın öldürüldüğünü, 130’unun da yakalandığını bildirdi. Mücahid saldırı sırasında 17 Taleban üyesinin de öldüğünü, 13’ününse yaralandığını söyledi.

IŞİD Afganistan’da operasyonlarına 2015’te Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde başladı. Daha sonra faaliyet alanını Kunar, Nuristan ve Cevzcan vilayetlerini içine alacak şekilde genişletti.