Taleban’dan ABD Halkına ‘Diyalog’ Mektubu

Afganistan’daki Taleban militanları, Amerikan halkına açık bir mektupla seslenerek, ABD’nin hava saldırılarıyla bir santim bile toprak kazanamadığını öne sürerek, savaşın bitirilmesi için diyalog çağrısı yaptı.

Taleban sözcüsü Zabibullah Mücahit, kendi kazanımlarının ayrıntılarına yer verdikleri 10 sayfalık mektupta, “ABD liderliğindeki hukuk dışı işgalin” 17’nci yılında olduğuna dikkat çekti.

Mektupta, ABD’nin birleşik bir Taleban-El Kaide oluşumunu saf dışı bırakmak için kasıtlı bir eyleme giriştiği; ancak anarşi yaratarak Afganistan’da birçok farklı grubun ortaya çıkmasına neden olduğu iddia edildi. Taleban’ın bu cümleyle IŞİD’ı işaret ettiği belirtiliyor.

Taleban, ABD ve koalisyon ülkelerinin meşru bir Afgan hükümeti kurmak için binlerce vatandaşını kaybettiğini ve milyarca dolar harcadığını, ancak Afganistan’ın siyasi olarak bölünmüş ve yolsuzlukla çalkalanan bir ülkeye dönüştüğünü tekrarladı.

Mektupta ABD halkına yönelik olarak, “Özelde Afganlarla genelde dünyayla barışçıl bir diyalog istiyorsanız, başkanınızın, savaş pazarlayan temsilcilerinizin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu gerçeği anlamalarını sağlayın. Onları, Afganistan’la ilgili daha mantıklı politikalar üretmeye zorlayın. Daha geçen Eylül ayında Trump’ın yeni strateji düzenledi. Komutanlarınıza, ‘Bu kadar güç kullanımına rağmen Taleban’dan hiç toprak alabildiniz mi, yoksa daha da mı güçlendiler?’ diye sormalısınız” ifadeleri yer aldı.