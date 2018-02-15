HABER

Taleban’dan ABD Halkına ‘Diyalog’ Mektubu

15.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

Mektupta, ABD’nin birleşik bir Taleban-El Kaide oluşumunu saf dışı bırakmak için kasıtlı bir eyleme giriştiği; ancak anarşi yaratarak Afganistan’da birçok farklı grubun ortaya çıkmasına neden olduğu iddia edildi

Taleban’dan ABD Halkına ‘Diyalog’ Mektubu

Afganistan’daki Taleban militanları, Amerikan halkına açık bir mektupla seslenerek, ABD’nin hava saldırılarıyla bir santim bile toprak kazanamadığını öne sürerek, savaşın bitirilmesi için diyalog çağrısı yaptı.

Taleban sözcüsü Zabibullah Mücahit, kendi kazanımlarının ayrıntılarına yer verdikleri 10 sayfalık mektupta, “ABD liderliğindeki hukuk dışı işgalin” 17’nci yılında olduğuna dikkat çekti.

Mektupta, ABD’nin birleşik bir Taleban-El Kaide oluşumunu saf dışı bırakmak için kasıtlı bir eyleme giriştiği; ancak anarşi yaratarak Afganistan’da birçok farklı grubun ortaya çıkmasına neden olduğu iddia edildi. Taleban’ın bu cümleyle IŞİD’ı işaret ettiği belirtiliyor.

Taleban, ABD ve koalisyon ülkelerinin meşru bir Afgan hükümeti kurmak için binlerce vatandaşını kaybettiğini ve milyarca dolar harcadığını, ancak Afganistan’ın siyasi olarak bölünmüş ve yolsuzlukla çalkalanan bir ülkeye dönüştüğünü tekrarladı.

Mektupta ABD halkına yönelik olarak, “Özelde Afganlarla genelde dünyayla barışçıl bir diyalog istiyorsanız, başkanınızın, savaş pazarlayan temsilcilerinizin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu gerçeği anlamalarını sağlayın. Onları, Afganistan’la ilgili daha mantıklı politikalar üretmeye zorlayın. Daha geçen Eylül ayında Trump’ın yeni strateji düzenledi. Komutanlarınıza, ‘Bu kadar güç kullanımına rağmen Taleban’dan hiç toprak alabildiniz mi, yoksa daha da mı güçlendiler?’ diye sormalısınız” ifadeleri yer aldı.

Afgan hükümetinden mektupla ilgili bir açıklama gelmedi. Afganistan’ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mektubun Taleban’ın mağlubiyetini kabul ettiği anlamına geldiğini, itibarını korumak için ateşkes arama girişimi olduğunu yazdı.

Uzun zamandır Washington ile doğrudan görüşme talep eden Taleban, Afgan yönetimini ABD kuklası olarak tanımlıyor ve savaşın kaderini sadece kendilerinin belirleyebileceğini savunuyor.

ABD ise, Taleban’ın de yer alacağı bir barış sürecinin ancak Kabil hükümetinin liderliğinde ve Afgan anayasasına uygun olarak yapılabileceğini vurguluyor. ABD ayrıca Taleban’ın El Kaide teröristleriyle bağlarını kopararak şiddete son vermesini talep ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

Geleceği gören televizyon dizileri

Geleceği gören televizyon dizileri

Rusya'dan YPG açıklaması

Rusya'dan YPG açıklaması

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Berlin'de Festival Heyecanı

Berlin'de Festival Heyecanı

'İngiltere'deki Bölünme ve Kutuplaşma Sürüyor'

'İngiltere'deki Bölünme ve Kutuplaşma Sürüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.