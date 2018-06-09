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Taleban'dan Bayramda Ateşkes Kararı

09.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Taleban, Ramazan Bayramı boyunca Afgan güvenlik güçlerine olan saldırılarına ara vereceğini açıkladı.

Taleban'dan Bayramda Ateşkes Kararı

Taleban, Ramazan Bayramı boyunca Afgan güvenlik güçlerine olan saldırılarına ara vereceğini açıkladı.

Açıklanan ateşkes, Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Taleban'a karşı operasyonları 12 Haziran itibariyle bir hafta boyunca durduracağını belirtmesiyle aynı zamana rastlıyor.

Açıklamada Taleban'ın üst düzey yetkililerinin, üyelerine bayram borunca sivillerin bulunduğu bölgelerde toplanmamaları konusunda da talimat verdiği belirtildi.

Ancak Taleban, Amerika'nın desteklediği yabancı askeri birliklere saldırılarını sürdüreceklerini vurguladı.

2002 yılından bu yana Taleban ilk defa ateşkes kararı aldı.

Cumhurbaşkanlık sözcülerinden Öohammad Haroon Chachansoori, hükümetin, Taleban'ın ülkedeki şiddeti ve ölümleri azaltmak için attığı her adımı olumlu karşıladığını belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşreg Gani Perşembe günü, 17 yıldır devam den çatışmaya son vermek adına adımlar atılabilmesi için 12 Haziran itibariyle bir hafta boyunca Taleban'a olan operasyonlarını durduracaklarını açıklamıştı.

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