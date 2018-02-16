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Taleban’ın Amerikan Halkına Yazdığı Mektuba Tepki

16.02.2018 21:45 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Joe Wilson, “Afganistan’da geçen haftalarda sivillerin topluca katledilmesi gibi olaylar, Taleban’ın Afgan halkının yararına müzakere edebilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret etmiyor” dedi

Taleban’ın Amerikan Halkına Yazdığı Mektuba Tepki

Taleban örgütünün Amerikan halkına hitaben yazdığı ve diyalog çağrısı yaptığı mektuba Cumhuriyetçi Kongre üyesi Joe Wilson tepki gösterdi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Wilson, Taleban’ın değişmesi gerektiğini söyledi.

Joe Wilson, “Afganistan’da geçen haftalarda sivillerin topluca katledilmesi gibi olaylar, Taleban’ın Afgan halkının yararına müzakere edebilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret etmiyor” dedi.

Taleban sözcüsü Zabibullah Mücahit, kendi kazanımlarının ayrıntılarına yer verdikleri 10 sayfalık mektupta, ABD’nin birleşik bir Taleban-El Kaide oluşumunu saf dışı bırakmak için kasıtlı bir eyleme giriştiğini; ancak anarşi yaratarak Afganistan’da birçok farklı grubun ortaya çıkmasına neden olduğunu iddia etmişti. Mektupta ABD halkına yönelik olarak, “Özelde Afganlarla genelde dünyayla barışçıl bir diyalog istiyorsanız, başkanınızın, savaş pazarlayan temsilcilerinizin ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin bu gerçeği anlamalarını sağlayın. Onları, Afganistan’la ilgili daha mantıklı politikalar üretmeye zorlayın. Komutanlarınıza, ‘Bu kadar güç kullanımına rağmen Taleban’dan hiç toprak alabildiniz mi, yoksa daha da mı güçlendiler?’ diye sormalısınız” ifadeleri yer almıştı.

Afgan hükümetinden mektupla ilgili bir açıklama gelmedi. Afganistan’ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mektubun Taleban’ın mağlubiyetini kabul ettiği anlamına geldiğini, itibarını korumak için ateşkes arama girişimi olduğunu yazdı.

Uzun zamandır Washington ile doğrudan görüşme talep eden Taleban, Afgan yönetimini ABD kuklası olarak tanımlıyor ve savaşın kaderini sadece kendilerinin belirleyebileceğini savunuyor.

ABD ise, Taleban’ın de yer alacağı bir barış sürecinin ancak Kabil hükümetinin liderliğinde ve Afgan anayasasına uygun olarak yapılabileceğini vurguluyor.

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