Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı

Yetkililer, polis üniformalı militanların, dün gece saatlerinde Farah merkezine tekrar ağır silahlarla saldırı başlattığını belirtti. Militanların, özellikle Farah Emniyet Müdürlüğü ve merkez hapishanesi binalarını hedef aldığı, bölgeden şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.
Güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmanın devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Farah vilayetindeki çatışmalar nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.
Taliban militanlarının 12 Mayıs'ta Farah vilayetinin merkezine dört koldan düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.
Vilayet merkezinin bir kısmını ele geçiren Taliban'a karşı başlatılan operasyonda 200 militan öldürülmüş ve örgüt üyeleri geri püskürtülmüştü.
AA
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