HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban militanlarının, ülkenin batısındaki Farah vilayet merkezine ikinci kez saldırı düzenlediği bildirildi.

Taliban Farah'a ikinci saldırıyı başlattı

Yetkililer, polis üniformalı militanların, dün gece saatlerinde Farah merkezine tekrar ağır silahlarla saldırı başlattığını belirtti. Militanların, özellikle Farah Emniyet Müdürlüğü ve merkez hapishanesi binalarını hedef aldığı, bölgeden şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmanın devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Farah vilayetindeki çatışmalar nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Taliban militanlarının 12 Mayıs'ta Farah vilayetinin merkezine dört koldan düzenlediği saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Vilayet merkezinin bir kısmını ele geçiren Taliban'a karşı başlatılan operasyonda 200 militan öldürülmüş ve örgüt üyeleri geri püskürtülmüştü.

AA

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandıABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı
ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandıABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan farah Taliban

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'den canlı yayında FETÖ iddiası!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık çok yazık afganistaıda yok ettiler..içerideki maşalar dışarıdaki emperyealit güçlere peşkeş çektiler ülkeyi..islam adına islamı mahv ettiler,
Diğer Haberler
ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

ABD: Patlayan elektronik sigara parçaları kafatasına saplandı

İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz

İngiltere: ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kabul etmiyoruz

Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Son dakika! İsrail Hamas'a ait askeri noktaları vurdu

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

Putin 'Trump'ın başkan olması için' doğrudan talimat vermiş!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.