HABER

Taliban lideri ABD'nin hava saldırısında öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın kuzeydoğudaki Kunar'da ABD'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban lideri ABD'nin hava saldırısında öldürüldü!

Ayrıntılar geliyor..

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Rusya’da hayatta kalabilmek için 7 öneriRusya’da hayatta kalabilmek için 7 öneri
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattıGenç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Pakistan ABD Taliban

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore o görüntüleri iki gün sonra yayınladı

Kuzey Kore o görüntüleri iki gün sonra yayınladı

Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı

Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı

Antalya-Kiev uçağı pistten çıktı

Antalya-Kiev uçağı pistten çıktı

Endonezya 5.7 ile sarsıldı

Endonezya 5.7 ile sarsıldı

Avusturya'da 'okullarda oruç tutma yasağı' teklifi

Avusturya'da 'okullarda oruç tutma yasağı' teklifi

Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü

Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.