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Taliban'a barış karşılığında siyasi parti olarak tanınma teklifi

28.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, önce Taliban'la barış görüşmeleri yapıp, en nihayetinde bir siyasi parti olarak tanınmasını öngören bir barış planı açıkladı. Taliban ise Afgan hükümetiyle değil, doğrudan ABD'yle görüşmek istiyor.

Taliban'a barış karşılığında siyasi parti olarak tanınma teklifi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, önce Taliban'la barış görüşmeleri yapıp, en nihayetinde bir siyasi parti olarak tanınmasını öngören bir barış planı açıkladı.

Taliban'ın ABD'yle doğrudan müzakere çağrısı yapmasından günler sonra gündeme gelen plan, başkent Kabil'de 25 farklı ülkeden temsilcilerin katıldığı bölgesel barış konferansında açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha saldırgan bir askeri strateji izlenmesi talimatından sonra Taliban son aylarda kentleri hedef almaya başlamış ve sivil kayıpları artmıştı.

Gani, "Bir ateşkes yapılmalı ve Taliban siyasi parti olarak tanınmalı ve güven arttırma süreci başlamalı" dedi ve Taliban'a seslenerek, "Şimdi karar sizin elinizde, barışı kabul edin ve bu ülkeye istikrar getirelim" diye konuştu.

Gani, karşılığında ise Taliban'ın Afgan hükümetini ve anayasasını tanıması gerektiğini belirtti. Bu koşul geçmişteki barış görüşmelerinde en önemli engellerden biri olmuştu.

Taliban'ın Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, 16 yıldan uzun süredir devam eden savaşa "barışçıl çözüm" bulmak için ABD'yle doğrudan görüşmelere açık oldukları belirtilmişti.

ABD'yle doğrudan görüşme ısrarı

Ancak açıklamada, Afgan hükümetiyle müzakereden bahsedilmedi. ABD ise uzun Afgan hükümetiyle görüşmenin herhangi bir barış süreci için yaşamsal önemde olduğunu söylüyor.

Taliban uzmanı Pakistanlı Gazeteci Rahimullah Yusufzai, AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Taliban'ın lider kadrosunun hala sadece ABD'yle müzakere tutumunda ısrar ettiğini, ancak örgütteki bazı diğer kesimlerin Kabil'le görüşme yapma konusunda daha ılımlı olduklarını söyledi.

Yusufzai ayrıca Taliban'ın ABD'nin yeni stratejisiyle birlikte gelen artan hava saldırıları ve komando operasyonları nedeniyle çok kayıp verdiğini, ancak buna karşın savaşmaya devam edeceklerini vurguladı. Yusufzai "Güçlerini savaşmaya devam edebilme kabiliyetlerinden alıyorlar" dedi.

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