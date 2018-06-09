Taliban'dan Ramazan ateşkesi

Afgan hükümeti de iki gün önce bir haftalık bir ateşkes ilan etmişti.Afganistan'da merkezi hükümete karşı silahlı mücadele yürüten Taliban örgütü, Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes ilan etti.

Yazılı bir açıklama yapan Taliban, yabancı güçlerin ise bu ateşkesin dışında tutulduğunu ve operasyonlarının bu güçlere karşı devam edeceğini kaydetti. Silahlı grup, herhangi bir saldırı ile karşılaşmaları durumunda ise karşılık vereceklerini bildirdi.

Mensuplarına Ramazan Bayramı boyunca kamuya açık yerlerde bulunmama çağrısı yapan Taliban, "düşmanın kendilerini hedef alabileceğini" belirtti.

Taliban, açıklamasında ayrıca tekrar cepheye dönmemeleri karşılığında elindeki savaş esirlerini de serbest bırakabileceğini kaydetti.

Kabil yönetiminden henüz herhangi bir açıklama gelmezken, Pakistan'daki Afganistan Büyükelçisi Ömer Zkilval, Taliban'ın bu adımını "barış için önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Büyükelçi, "Ramazan'da Afgan kanı dökülmemesinin yaratacağı sevincin öylesine coşkulu olmasını umuyorum ki, senenin geri kalanı da Afgan Ramazanı olarak ilan edilsin" ifadesini kullandı.