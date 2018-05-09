TAMAM ve DEVAM çekişmesi: Erdoğan'ın sözleri Twitter'da karşılıklı kampanyaya dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.

Twitter'da 'T A M A M' birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi tarafından paylaşıldı.

Muhalif partiler de sosyal medyadaki dalgayı yakalayıp TAMAM tweetleri attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ise muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. DEVAM da kısa sürede dünya trendlerinde üçüncü sıraya kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın sözlerinden sonra TAMAM tweetleri attı.

Muhalefet partileri ve adaylarının 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçim öncesi Twitter'da tek bir slogan altında kampanya yürütmüş oldu.

İstanbul Kadıköy'de bir grup 'TAMAM' sloganları atarak sokaklara çıktı. Grubun Kadıköy'de herkesi 'TAMAM' demeye davet etmesi üzerine polis müdahale etti. Sokağa çıkan 10 gösterici kısa süreyle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Grubun gösterisinin videosu da sosyal medyada paylaşıldı.