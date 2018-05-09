HABER

TAMAM ve DEVAM çekişmesi: Erdoğan'ın sözleri Twitter'da karşılıklı kampanyaya dönüştü

09.05.2018 02:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'Tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından 'Tamam' etiketi birkaç saat içinde bir milyondan fazla paylaşılarak dünya trendlerinin en üst sırasına oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri de karşılığında #ErdoğanileDEVAM etiketi paylaştı.

TAMAM ve DEVAM çekişmesi: Erdoğan'ın sözleri Twitter'da karşılıklı kampanyaya dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.

Twitter'da 'T A M A M' birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi tarafından paylaşıldı.

Muhalif partiler de sosyal medyadaki dalgayı yakalayıp TAMAM tweetleri attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ise muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. DEVAM da kısa sürede dünya trendlerinde üçüncü sıraya kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın sözlerinden sonra TAMAM tweetleri attı.

Muhalefet partileri ve adaylarının 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçim öncesi Twitter'da tek bir slogan altında kampanya yürütmüş oldu.

İstanbul Kadıköy'de bir grup 'TAMAM' sloganları atarak sokaklara çıktı. Grubun Kadıköy'de herkesi 'TAMAM' demeye davet etmesi üzerine polis müdahale etti. Sokağa çıkan 10 gösterici kısa süreyle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Grubun gösterisinin videosu da sosyal medyada paylaşıldı.

Reuters haber ajansı Twitter'daki kampanyayla ilgili haberinde "Türkiye'nin yakın tarihinin en popüler ve en ayrımcı siyasetçisi Erdoğan 15 yıldır iktidarda" dedi.

AFP haber ajansı da "Erdoğan'ın iktidar partisi sandıktan zaferle çıkacağından emin ama ülkede Erdoğan'ın destekçileri ile en az destekçileri kadar tutkuyla ona karşı çıkan muhalifler arasında büyük kutuplaşma var" ifadelerini kullandı.

Muhalif adaylardan 'TAMAM'

https://twitter.com/meral\_aksener/status/993933533696679936

https://twitter.com/vekilince/status/993841893560799232

https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/993850800945401857

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/993928089821503488

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'TAMAM'ı seçim sloganı olarak belirlerken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/vekilince/status/993955594477494274

https://twitter.com/PervinBuldan/status/993855774161022976

Erdoğan destekçilerinden 'DEVAM'

TAMAM'a karşı harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ve AKP'li siyasetçiler DEVAM kampanyası başlattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, TAMAM etiketine karşı "Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da DEVAM tweeti atanlardandı.

https://twitter.com/mahirunal/status/993944810254979072

https://twitter.com/mahirunal/status/993946407282401281

https://twitter.com/mahirunal/status/993948306744201217

https://twitter.com/suleymansoylu/status/993933609349337088

https://twitter.com/baytarisak/status/993946798250168321

https://twitter.com/osmanlicinari/status/993970435128782848

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/993938722323300354

İYİ Partili siyasetçilerden bazıları da 'TAMAM' diyerek Twitter'da birbirlerine meydan okudu:

https://twitter.com/umitozdag/status/993923660418347009

https://twitter.com/yusufhalacoglu/status/993924709485031424

Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle:

https://twitter.com/adalet\_once/status/993971297431547904

https://twitter.com/TorunNevin/status/993973507154464768

https://twitter.com/siyamokuzu1/status/993969336875409414

Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
Eski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldıEski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Serhat Akın'ın Hadise itirafı olay oldu!

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Pakistan'da madende patlama: 16 ölü

Pakistan'da madende patlama: 16 ölü

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD basını İran kararını nasıl gördü?

ABD basını İran kararını nasıl gördü?

Obama'dan Trump'a tepki: Yanlış yönlendirilme ve sorumsuzluk

Obama'dan Trump'a tepki: Yanlış yönlendirilme ve sorumsuzluk

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak bildiri

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak bildiri

ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak

ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak

ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!

ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!

Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...

Bahşiş olarak 1700 dolar bırakıldığını gördü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.