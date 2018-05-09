TAMAM ve DEVAM çekişmesi: Erdoğan'ın sözleri Twitter'da karşılıklı kampanyaya dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada #TAMAM etiketi dünya trendlerinin en üst sırasına çıktı.
Twitter'da 'T A M A M' birkaç saat içinde 1 milyondan fazla kişi tarafından paylaşıldı.
Muhalif partiler de sosyal medyadaki dalgayı yakalayıp TAMAM tweetleri attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ise muhaliflere 'Erdoğan ile DEVAM' (#DEVAM) etiketiyle karşılık verdi. DEVAM da kısa sürede dünya trendlerinde üçüncü sıraya kadar çıktı.
Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın sözlerinden sonra TAMAM tweetleri attı.
Muhalefet partileri ve adaylarının 24 Haziran'da düzenlenecek erken seçim öncesi Twitter'da tek bir slogan altında kampanya yürütmüş oldu.
İstanbul Kadıköy'de bir grup 'TAMAM' sloganları atarak sokaklara çıktı. Grubun Kadıköy'de herkesi 'TAMAM' demeye davet etmesi üzerine polis müdahale etti. Sokağa çıkan 10 gösterici kısa süreyle gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Grubun gösterisinin videosu da sosyal medyada paylaşıldı.
Reuters haber ajansı Twitter'daki kampanyayla ilgili haberinde "Türkiye'nin yakın tarihinin en popüler ve en ayrımcı siyasetçisi Erdoğan 15 yıldır iktidarda" dedi.
AFP haber ajansı da "Erdoğan'ın iktidar partisi sandıktan zaferle çıkacağından emin ama ülkede Erdoğan'ın destekçileri ile en az destekçileri kadar tutkuyla ona karşı çıkan muhalifler arasında büyük kutuplaşma var" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/meral\_aksener/status/993933533696679936
https://twitter.com/vekilince/status/993841893560799232
https://twitter.com/T\_Karamollaoglu/status/993850800945401857
https://twitter.com/hdpdemirtas/status/993928089821503488
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'TAMAM'ı seçim sloganı olarak belirlerken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da paylaşımda bulundu.
https://twitter.com/vekilince/status/993955594477494274
https://twitter.com/PervinBuldan/status/993855774161022976
TAMAM'a karşı harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri ve AKP'li siyasetçiler DEVAM kampanyası başlattı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, TAMAM etiketine karşı "Twitter'da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ' nün ve PKK'nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da DEVAM tweeti atanlardandı.
https://twitter.com/mahirunal/status/993944810254979072
https://twitter.com/mahirunal/status/993946407282401281
https://twitter.com/mahirunal/status/993948306744201217
https://twitter.com/suleymansoylu/status/993933609349337088
https://twitter.com/baytarisak/status/993946798250168321
https://twitter.com/osmanlicinari/status/993970435128782848
https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/993938722323300354
İYİ Partili siyasetçilerden bazıları da 'TAMAM' diyerek Twitter'da birbirlerine meydan okudu:
https://twitter.com/umitozdag/status/993923660418347009
https://twitter.com/yusufhalacoglu/status/993924709485031424
Sosyal medyada dikkat çeken diğer tweetlerden bazıları da şöyle:
https://twitter.com/adalet\_once/status/993971297431547904
https://twitter.com/siyamokuzu1/status/993969336875409414
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