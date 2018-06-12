TANAP’ın Açılışı Eskişehir Durağında Yapıldı

Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya aktarmayı amaçlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türkiye’deki nihai hedefi Edirne’ye henüz ulaşmadı ancak dağıtım noktası Eskişehir durağında resmi açılışı yapıldı. Türkiye’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığına alternatif olarak düşünülen TANAP aynı zamanda Güneydoğu Avrupa ülkelerine de doğalgaz sağlayacak. TANAP’ın, Yunanistan sınırına en erken 2019 yılı Haziran ayında ulaşması planlanıyor. TANAP’ın ana yatırımcıları Azerbaycan ve Türkiye. Ancak Ankara’nın payı projede yüzde 30 ile sınırlı görünüyor. Türkiye adına Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) yüzde 30 hisse sahibi olduğu TANAP’ta, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) yüzde 7 ve Azerbaycan şirketi olan Güney Gaz Koridoru’nun (SGC) ise yüzde 51 hissesi bulunuyor. Londra merkezli BP’nin (British Petroleum) ise TANAP’ta yüzde 12 hissesi mevcut. 24 Haziran seçimine sayılı günler kala TANAP’ın, proje nihayete ermeden Eskişehir’deki dağıtım noktasında, konuk liderlerle birlikte açılması ve törende, AKP’nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına ilişkin ifadeler kullanması ise dikkat çekti.

Erdoğan’ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın projeyi tanıtmasının ardından törende ilk sözü, TANAP’ın kaynak ülkesi Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aldı. Türkiye’nin siyaseten güçlü olmasını Erdoğan’ın varlığıyla açıklayan Aliyev, özetle, “Erdoğan’ın yorulmaz faaliyetleriyle Türkiye önemli bir güce dönüştü. Biz buna Azerbaycan’da seviniriz. Türkiye’nin gücü bizim gücümüz, birlikteliğimiz de gücümüz. TANAP, Türkiye ile Azerbaycan’ın zaferidir. Bugünkü açılış güçlü siyasi işbirliğiyle mümkün olmuştur” dedi. Geçen yıl Ekim ayında Erdoğan’ın 5 bin ton et ithalatı anlaşmasına birlikte imza attığı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise törende konuk idi. Vucic, adeta Türkiye’deki seçmenlere mesaj vererek, “Türkiye’de bazı kesimlerde Erdoğan’ın projeleriyle ilgili şüpheleri olduğunu duyuyoruz. Liderliğiniz çerçevesinde Türkiye en iyi dostlukları üretebilecektir. Sizin sayenizde Türkiye ile Sırbistan arasında dostluğu da inşa edebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Bir diğer konuk Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise, hem kendi ülkesi hem de Avrupa için enerji güvenliği sağlayacağı için TANAP nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan’a teşekkür etmekle yetindi. Erdoğan, 24 Haziran sonrasını kast ederek, TANAP’ı gelecek dönemde devreye alacağı projeleri için örnek gösterdi. Erdoğan, “Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. TANAP aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin müjdecisidir. TANAP'ın kısa sürede hayata geçmesinde, Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü var. TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. TANAP sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir” dedi. KKTC’den Rum tarafına mesaj