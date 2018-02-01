Taner Kılıç Bugün Yeniden Tutuklandı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç dün kendisini tahliye eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün yeniden tutuklandı. Büyükada Davası'nın son tutuklu sanığı olan Taner Kılıç, dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı'nın tahliye edilmesine ve dördüncü duruşmanın da 21 Haziran'da görülmesine karar verdi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Caner Babaloğlu tarafından İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda Kılıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği”nden yargılandığı, "ByLock kullancısı” olduğu, "Bank Asya'da hesap hareketliliği” görüldüğü ve tahliye edildikten sonra "kaçmaya yönelik” tavırlar gösterebileceği iddiasıyla hakkında yeniden yakalama kararı verilmesini istedi. Savcı Babaoğlu, aksi kanaat halinde dosyanın bir üst mahkeme olan 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden "yakala kararı” İtirazı inceleyen 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise "tahliye kararında usul ve yasaya aykırı bir yön” bulunmadığı gerekçesiyle "oy birliğiyle” tahliye kararının arkasında durdu ve dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi. Dosyayı görüşen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın itirazlarına ek olarak "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve delillerin tam olarak toplanmamış olmasını göz önüne alarak” Taner Kılıç hakkında "tutuklanmasına yönelik yakalama kararı” çıkartılmasına karar verdi. Avukat Dinçer: Müvekkilim geceyi karakolda geçirdi Mahkemenin bu kararı üzerine İzmir'deki cezaevinden çıkan Taner Kılıç jandarma tarafından gözaltına alınarak Aliağa Jandarma Karakolu'na götürüldü. Amerika'nın Sesi'ne bilgi veren Kılıç'ın avukatı Murat Dinçer, "Savcılığın itirazı üzerine 36. Ağır Ceza Mahkemesi toplandı ve itirazı kabule ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı aldı ve dosyayı ‘tutuklama' istemiyle 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Müvekkilim de geceyi jandarma karakolunda geçirdi” dedi.