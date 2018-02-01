Taner Kılıç Bugün Yeniden Tutuklandı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç dün kendisini tahliye eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün yeniden tutuklandı.
Büyükada Davası'nın son tutuklu sanığı olan Taner Kılıç, dün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya İzmir Aliağa Şakran Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı'nın tahliye edilmesine ve dördüncü duruşmanın da 21 Haziran'da görülmesine karar verdi.
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Caner Babaloğlu tarafından İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda Kılıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği”nden yargılandığı, "ByLock kullancısı” olduğu, "Bank Asya'da hesap hareketliliği” görüldüğü ve tahliye edildikten sonra "kaçmaya yönelik” tavırlar gösterebileceği iddiasıyla hakkında yeniden yakalama kararı verilmesini istedi.
Savcı Babaoğlu, aksi kanaat halinde dosyanın bir üst mahkeme olan 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.
36. Ağır Ceza Mahkemesi'nden "yakala kararı”
İtirazı inceleyen 35. Ağır Ceza Mahkemesi ise "tahliye kararında usul ve yasaya aykırı bir yön” bulunmadığı gerekçesiyle "oy birliğiyle” tahliye kararının arkasında durdu ve dosyayı bir üst mahkemeye gönderdi.
Dosyayı görüşen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın itirazlarına ek olarak "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve delillerin tam olarak toplanmamış olmasını göz önüne alarak” Taner Kılıç hakkında "tutuklanmasına yönelik yakalama kararı” çıkartılmasına karar verdi.
Avukat Dinçer: Müvekkilim geceyi karakolda geçirdi
Mahkemenin bu kararı üzerine İzmir'deki cezaevinden çıkan Taner Kılıç jandarma tarafından gözaltına alınarak Aliağa Jandarma Karakolu'na götürüldü.
Amerika'nın Sesi'ne bilgi veren Kılıç'ın avukatı Murat Dinçer, "Savcılığın itirazı üzerine 36. Ağır Ceza Mahkemesi toplandı ve itirazı kabule ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı aldı ve dosyayı ‘tutuklama' istemiyle 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Müvekkilim de geceyi jandarma karakolunda geçirdi” dedi.
Sabah saatlerinde jandarma karakolundan yeniden Aliağa Şakran Cezaevi'ne götürüldü ve Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'nın 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılması sağlandı.
Taner Kılıç, mahkemeden tahliye kararında direnmesini istedi
Savcının tutuklama talebi üzerine söz alan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Çarşamba günü verdiği tahliye kararına direnmesini talep etti.
Kılıç, "Dosya, yeni bir dosya değildir. İtirazı inceleyen mahkemenin bu kadar kısa süre içinde dosyaya vakıf olması mümkün değildir. Dosyaya yeni bir belge girmemiştir. Kararınızda direnmenizi talep ediyorum” dedi.
Kısa bir ara veren 35. Ağır Ceza Mahkemesi Taner Kılıç'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Taner Kılıç, sekiz aydır İzmir'de tutuklu
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç kamuoyunda FETÖ olarak bilinen Gülen Cemaati yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 22 avukatla birlikte 6 Haziran 2017'de gözaltına alınmış ve tarihten on üç gün sonra da tutuklanmıştı.
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Ekim 2017'de görülen davanın ilk duruşmasında Kılıç'ın dosyası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Büyükada Davası” dosyasıyla birleştirilmişti.
Büyükada Davası'nın 25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmasında "silahlı terör örgütlerine yardım etme” ve "silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl hapisleri istenen tüm sanıklar, Taner Kılıç hariç, tahliye edilmişti.
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