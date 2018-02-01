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Taner Kılıç yeniden gözaltında

01.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Çarşamba günü tahliye edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç, savcılığın itirazı üzerine cezaevi çıkışı tekrar gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında Büyükada davasında çarşamba günü tahliye kararı verilmesinin ardından, savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı verildi. Kılıç tahliye olduktan sonra İzmir Aliağa Şakran Cezaevi çıkışında gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü, Kılıç'ın durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Avrupa Direktörü Gauri van Gulik de Kılıç'ın durumuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. "Taner'in tahliye edilmesi umuduyla ailesiyle birlikte İzmir'e gittik" diyen Gulik, daha sonra jandarmanın Kılıç'ı gözaltına aldığını öğrendiklerini yazdı. Gulik, jandarmayla yaptıkları görüşmede, Kılıç'ın gün içinde Aliağa'da mahkemeye çıkarılacağı bilgisini aldıklarını belirtti.

Yargılandığı davanın çarşamba günkü duruşmasında savcı Kılıç'ın tutukluluk halinin devamını talep etmiş, 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise Kılıç'ın oy birliğiyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti.

Davanın 8 tutuklu sanığı 25 Ekim 2017'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Davanın tek tutuklu sanığı olarak kalan Taner Kılıç aslında Büyükada'daki etkinlikten bir ay kadar önce İzmir'de Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın Gülen yapılanmasının şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Af Örgütü bu iddiaların asılsız olduğunu, Kılıç'ın söz konusu haberleşme programını ne cep telefonuna indirdiğini ne de kullandığını açıklamıştı. Hakkında başta bir soruşturma açılan Taner Kılıç'ın dosyası daha sonra Büyükada davasıyla birleştirilmişti. 2002 yılından beri Af Örgütü'nde farklı görevlerde çalışan Kılıç, 2014 yılından bu yana örgütün yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

DW, AFP, GY/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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