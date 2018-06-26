'Tanrı aptal' diyen Filipinler lideri Duterte, Katolikleri öfkelendirdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Tanrı'nın "aptal olduğunu" söyledi. Dutarte'nin sözleri, nüfusun yüzde 86'dan fazlasının Katolik olduğu ülkede öfke yarattı.

Rodrigo Duterte, televizyonda yayımlanan konuşmasında İncil'de Adem ve Havva'nın Tanrı'nın gözünden düşmesi hikayesini ve Hristiyanlıktaki ilk günah anlayışını da eleştirdi.

Duterte tepki çeken son açıklamalarını, cumhurbaşkanlığı yarışına girmeden önce belediye başkanlığı görevinde bulunduğu Davao kentinde yaptı.

Kilise ve çok sayıda Filipinli Duterte'nin açıklamalarını kınarken, Dutarte'nin ofisinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı'nın kişisel fikirlerini dile getirdiği vurgulandı.

Rodrigo Duterte daha önce de Papa'yı sert bir dille eleştirmiş ve çoğu kişi tarafından "saldırgan, zalim ve kadın düşmanı" olarak nitelendirilmişti.

'DELİ'

Psikopos Arturo Bastes ise son sözleri sonrası Duterte'yi "deli" diye tanımladı ve insanlara "günahkar sözleri ve diktatör eğilimleri" için dua etmeleri çağrısında bulundu.

Duterte, Kilise'yi açıkça eleştirmesiyle biliniyor. Açıklamaları özellikle sosyal medyada tartışma ve tepki yaratıyor.