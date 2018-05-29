Tanrıkulu: ‘Kürt Sorunun Çözüm Yeri Meclis Olacak’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçim Bildirgesi’ndeki Kürt sorununa ilişkin bölümlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çözüm önerilerinin bölgede ve Türkiye’de karşılık bulacağını söyledi. Tanrıkulu, Kürt sorununun çözümü için Meclis’i adres göstererek, “Biz Türkiye’nin bu sorununa AKP iktidarlarının 16 yıldır yaptığı gibi, siyasi çıkar odaklı yaklaşmadık. Bu meseleyi siyasetin dışında, bir araya gelerek ve diyalogla çözülebileceğimizi ifade ettik. Bu diyaloğun merkezinin de TBMM olduğunun altını çizerek ifade etmek istiyorum” dedi.

Tanrıkulu’na göre sorunun çözümü için mutabakat komisyonu kurulması gerekiyor. Tanrıkulu, komisyon odaklı çözüm önerisini şöyle tanımladı: ”Değeri 2013-15 arasında anlaşılmayan ve çözüm sürecinin taraflarında dikkate alınmayan mecliste mutabakat komisyonu kurulmasını ve bu komisyona bağlı çalışacak ortak akıl heyetini kurulmasını önerdik. İçerik olarak ta sonuçta hem yerel yönetimler bakımından, hem anadil, hem eşit yurttaşlık bakamından Kürt sorununun bu üç ana parametresi konusunda bizi de bağlayacak ve bizim yurttaşlara taahhüdümüz olacak belgeyi herkese kamuoyuna sunduk. Sonuçta seçim bildirgesi, siyasi partilerle yurttaşlar arasında bir akittir. Eğer iktidar olursak bu bildirgede önerimiz bizim bakımımızdan bağlayıcıdır. AKP seçim bildirgelerinde Türkiye’nin Kürt meselesi konusunda kendilerini bağlayıcı ifade yer almamıştır. Nitekim geçtiğim seçim bilidrgesinn8de toplumsal barış konusunda kendilerini bağlacı taahhüt altına girmemişlerdir. AKP’ye halen bölgede ve Türkiye’de oy veren ve özellikle kendini Kürt olarak tanıtan yurttaşlarımız AKP’nin bu ikircikli dönemsel politikalarına dur demeliler.”