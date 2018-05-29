Tanrıkulu: ‘Kürt Sorunun Çözüm Yeri Meclis Olacak’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçim Bildirgesi’ndeki Kürt sorununa ilişkin bölümlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çözüm önerilerinin bölgede ve Türkiye’de karşılık bulacağını söyledi. Tanrıkulu, Kürt sorununun çözümü için Meclis’i adres göstererek, “Biz Türkiye’nin bu sorununa AKP iktidarlarının 16 yıldır yaptığı gibi, siyasi çıkar odaklı yaklaşmadık. Bu meseleyi siyasetin dışında, bir araya gelerek ve diyalogla çözülebileceğimizi ifade ettik. Bu diyaloğun merkezinin de TBMM olduğunun altını çizerek ifade etmek istiyorum” dedi.
Tanrıkulu’na göre sorunun çözümü için mutabakat komisyonu kurulması gerekiyor. Tanrıkulu, komisyon odaklı çözüm önerisini şöyle tanımladı: ”Değeri 2013-15 arasında anlaşılmayan ve çözüm sürecinin taraflarında dikkate alınmayan mecliste mutabakat komisyonu kurulmasını ve bu komisyona bağlı çalışacak ortak akıl heyetini kurulmasını önerdik. İçerik olarak ta sonuçta hem yerel yönetimler bakımından, hem anadil, hem eşit yurttaşlık bakamından Kürt sorununun bu üç ana parametresi konusunda bizi de bağlayacak ve bizim yurttaşlara taahhüdümüz olacak belgeyi herkese kamuoyuna sunduk. Sonuçta seçim bildirgesi, siyasi partilerle yurttaşlar arasında bir akittir. Eğer iktidar olursak bu bildirgede önerimiz bizim bakımımızdan bağlayıcıdır. AKP seçim bildirgelerinde Türkiye’nin Kürt meselesi konusunda kendilerini bağlayıcı ifade yer almamıştır. Nitekim geçtiğim seçim bilidrgesinn8de toplumsal barış konusunda kendilerini bağlacı taahhüt altına girmemişlerdir. AKP’ye halen bölgede ve Türkiye’de oy veren ve özellikle kendini Kürt olarak tanıtan yurttaşlarımız AKP’nin bu ikircikli dönemsel politikalarına dur demeliler.”
“3Y ile geldiler 3Z ile gidecekler”
AKP’nin seçim vaatlerini de eleştiren Tanrıkulu, “3Y ile geldiler 3Z ile gidecekler” dedi. 3Y Türkiye’de çokça dile getirildi. Peki 3Z nedir?” Tanrıkulu 3Z’yi şöyle açıkladı: ”2002 yılında geldiklerinde 3Y sloganıyla gelmişlerdi. Yasaklar yolsuzluk ve yoksullukla mücadele demişlerdi. 16 yıl sonra Türkiye yasak cennetine dönüştü. 81 ilde OHAL ve yasaklar var. Yoksulluk 16 yıl öncesine nazaran daha da açıldı. Asgari ücret ve işsizlik oranları yoksulluğu başka yerlere taşıdı. Yolsuzluğu söylemeye gerek yok. Bunların döneminde ‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar’ sloganı herkesin kafasına yerleşti. 15 yıl sonra ‘3Y ile mücadele edeceğiz’ diyorlar. O zaman 16 yıldır neredeydiniz? Bu tablo sizin eseriniz değil mi? 3Y ile geldi 3Z ile gidecek, zam, zulüm ve zindan.”
Seçim güvenliği için cep telefonu uygulaması
YSK’nın sandık taşıma kararını da eleştiren Tanrıkulu, CHP’nin seçim güvenliği için özel bir cep telefonu uygulaması geliştirdiğine dikkat çekti. Tanrıkulu, “Taşıma birleştirme işlemleri dürüst ve adil seçim önündeki en büyük engeledir. Bir tek oyun bile anlamlı olduğu oyun seçim döneminde böyle bir uygulama yapmak seçmeni baskı altına almak ve tercihlerini değiştirmektir. Bu hükümet bu ortam içerisinde ‘ben sandıkların güvenliğini sağlayamıyorum’ diyemez. İçişleri Bakanı OHAL ile övünüyor madem bölge bu kadar güvenli o zaman neden sandıkları birleştiriyorsunuz, taşıyorsunuz. Nedeni sandığa yansıyacak seçmen iradesini ya baskıyla değiştirmek ya da sandıkta değiştirmek Akıllı cep telefonlarına indirilecek bir uygulama geliştirdi partimiz. Biz müşahitleri ve gözlemcileri tespit edebileceğiz foto yüklenmesi halinde, tutanakların yüklenmesi durumunda tutanakları güvence altına alacak mekanizmayı geliştirdik” diye konuştu.
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