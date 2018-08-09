Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Bugünkü basın toplantısında ABD'nin yeni yaptırım adımını değerlendiren Peskov, "Salisbury davasıyla ilgili olarak yeni yaptırım uygulanmasını kesinlikle kabul edilemez ve önceden olduğu gibi hukuk dışı buluyoruz. Rusya'nın Salisbury'de yaşananlarda muhtemelen dahli olduğuna dair suçlamaları kararlılıkla reddediyoruz. Bu, söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin konuyla ilgili kanıt sunmayı veya en azından bilgi paylaşmayı reddettiğine dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'nın kimyasal silah kullanımıyla bir ilgisi olmadı ve bulunmuyor. Kaldı ki, İngiltere'deki olayda hangi maddenin, nasıl kullanıldığını dahi söyleyemiyoruz. Zira bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz ve ortak soruşturma tekliflerimize İngiltere'den bir yanıt alamadık. Bu, ciddi endişeye neden oluyor."

