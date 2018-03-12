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Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye ile Yunanistan arasından son zamanlarda yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklenecek.

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız." diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.

'İYİ BİR TARİH KİTABI OKUSUNLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar" sözleriyle yanıt vermişti.

YUNANİSTAN PROVOKASYON PEŞİNDE

İstediğini alamayan Yunanistan, yeni bir hamle yaparak Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat yapacağını açıkladı.

Yaklaşık 2 ay önce de provokasyon amacıyla Kardak'a yaklaşan Yunan gemisi, sahil güvenlik ekipleri tarafından arkadan çarpılarak bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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Yunanistan Türkiye gerilim Çipras

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sorun yok ! Biz de atalarımızın yaptığını yapar , sizi denize dökeriz .
lafla olmuyo 18 adayı alın
Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları ile bunlar aynı soydan papanın çocukları
baktılar yunanlılara 18 ada veriyorlar ufacık afrini alamıyorlar umutlandılar
arkalarina bile bakmadan kacmayi kastetmis sanirim cipraz bekleriz giderken cupraya donecen yaptiklarimiz yapcaklarimizin teminati sıkıntı yok
sorun yok yunan nufüsü yüzde 30 bir yılda artar !!!
Recep Tayyip Erdoğan diye yazılır ADAM diye okunur
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