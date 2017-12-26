Tanzanya’daki sıçanlar tüberküloz teşhisi koyuyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Tanzanya'da Riziwan adlı bir fare tüberküloz hastalığı olan 13 kişiyi tespit etti.

Bulgu, yerel sağlık kliniklerinin tükürük örneklerinden açık şekilde teşhis koyduğu kişiler için "hayat kurtarıcı bir haber" diye nitelendiriliyor.

Bu keşif, Rigiwan ve Tanzanya'nın Morogoro kentinde Belçikalı örgüt Apopo'nun tüberküloz merkezinde çalışan diğer dev "Afrika Cırlak Sıçanları” için "bir günlük, hatta bazen 15 dakikalık bir iş" olarak görülüyor.

Şu anda yaklaşık bir yaşında olan Riziwan, neredeyse doğumdan bu yana, teşhis edilmesi zor olarak bilinen hastalığın kokusunu almak için eğitildi.

Riziwan teşhis koymak için büyük bir kafese yerleştiriliyor. Teknisyenler, tabana tüberküloz kliniği tarafından Apopo'ya gönderilen ve 10 adet insan balgamı içeren metal bir çubuk yerleştiriyor.

Tüm örnekler ısıyla işlem gördüğü için sıçanlara ya da insanlara bulaşma riski yok.

Kafesin altındaki metal ızgaralar daha sonra tek tek Riziwan'ın her bir örneği koklamasına izin vermek için açılıyor.