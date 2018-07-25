"Taraftar desteklemezse, Özil oynayamaz"

Rahel Klein Özil’in hemşehrilerine milli takımı bırakma kararını nasıl karşıladıklarını sordu.Sekiz yaşındaki Baran ve arkadaşları Gelsenkirchen'de bisikletle geziyorlar. Mesut Özil'in Alman milli takımını bıraktığını daha duymamış. "Ne? Peki şimdi hangi takımda oynuyor?” diyor. Mesut Özil ilk kez 2009 sırtına geçirdiği Alman futbol milli takımı formasını 92 maçta taşıdı. Milli takıma 23 gol kazandırdı ve 2014 yılında milli takımla Dünya Şampiyonu oldu. 22 Temmuz 2018'de üç bölüm halinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda artık milli takımda oynamayacağını duyurdu. Özil, "ırkçılık ve saygısızlık hissettiği sürece milli olmayacağını" açıkladı. Hemşehrilerinden destek Özil Gelsenkirchen'in Bismarck ilçesinde doğup büyüdü. Büyük anne babası Mesut'un babası Mustafa iki yaşındayken Ruhr havzasına yerleşti. Mesut'un futbol kariyeri orada başladı. Top oynadıkları yer oturdukları sıra evlerin hemen yanı başındaydı. Kent merkezindeki Bismarck caddesinin basamaklarında oturan Gerd K. "Mesut'un küçüklüğünü bilirim, sempatik çocuktu, ilerde, şurada top oynardı” diyor. Erdoğan ile resim çektirmesini doğru bulmamasına rağmen Mesut'a toz kondurmuyor. "Alman Futbol Federasyonu önce kendine baksın. Federasyonda olanları doğru bulmuyorum” diyor. Özil'in milli takımı bırakmakta haklı olduğunu belirterek, "Ben olsam, daha önce bırakırdım” diyor. Gerd K. Kötü oynayan Almanlara ses çıkarılmadığını, göçmen kökenli futbolculara ise hoşgörü gösterilmediğini söylüyor.

Bismarck'ın her köşesinde Özil'in izlerine rastlamak mümkün. Bütün tanıdıklarının onunla ilgili anlatacağı öyküsü var. Herkes onu sakin ve güler yüzlü biri olarak tanıyor. Dönerci Volkan, Mesut ve kardeşlerinin sın sık dükkânında yemek yediklerini anlatıyor. "Biz 24 saat açığız. "Mesut hep akşamları dükkân sakin olduğunda gelir”, diyor. O da Mesut'un kibar, sempatik ve saygılı bir Bismarck'lı olduğunu söylüyor. Milli takımdan ayrılması ile ilgili olarak, "Doğru buluyorum, kendi kararıdır” diyor. Yuhalanmak futbolcuyu bitirir Berberlik yapan 30 yaşındaki İhsan Çukur de bir zamanlar futbolcuymuş. Kardeşinin takım arkadaşları Özil ile çok maç yapmışlar. "Hep nazik davranırdı, kendini geliştirip, başarıya kavuştuktan sonra da hiç hava atmazdı” diyor. Özil'in Federasyon ile ilişkisine son vermesini İhsan Çukur da anlayışla karşılıyor. Sporun siyasete alet edilmesine kızan Çukur "Aniden hepsi ona yüklenmeye başladı” diyor. Mesut'un yuhalanmasını doğru bulmuyor. "Futbolcu taraftarı sayesinde vardır. Taraftar onu kabullenmez ise o da futbol oynayamaz”, diyor.