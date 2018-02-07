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Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı

07.02.2018 04:59 | Son Güncelleme

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun meslektaşı Roman Polanski'nin 13 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz olmadığını söylediği bir röportajı ortaya çıktı. Röportaj tepki topladı.

Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino'nun meslektaşı Roman Polanski'nin 13 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmesinin tecavüz olmadığını söylediği bir röportajı ortaya çıktı.

2003 yılında yapılan radyo röportajında, Tarantino'nun 13 yaşındaki kızın cinsel ilişkiye kendi isteğiyle girdiğini söyleyerek Polonyalı yönetmeni savunması tepki topladı.

Roman Polanski 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasa dışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş ancak tecavüzle suçlandığı dava devam ederken ABD'den kaçmıştı.

Tarantino, Howard Stern ve Robin Quivers'a verdiği röportajda "13 yaşındaki birine tecavüz etmedi" diyor. "Bu kanunen tecavüzdü. Kanuni olarak reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girdi, peki. Ama bu tecavüz değil."

"Bana göre, tecavüz kelimesini kullandığınızda, şiddetten, güç kullanmaktan bahsediyor olmalısınız."

Roman Polanski

Robin Quivers, Tarantino'ya çocuğa tecavüzden önce psikoaktif ilaçlar ve alkol verildiğini hatırlatmasına rağmen ünlü yönetmen görüşünde ısrar ediyor.

Tarantino "Hayır, böyle bir şey olmadı. (Mağdur çocuk için) İlişkiye girmek istedi ve onunla flört etti" diyor.

Röportajın ileri safhalarında Tarantino olayın yasa dışı olduğunu kabul ediyor ve 13 yaşındaki mağdur kendi kızı olsa adamı "eşek sudan gelinceye kadar döveceğini" söylüyor.

Ve şöyle devam ediyor: "Bunun tecavüz olduğuna inanmıyorum. Bunun hukuk dışı olduğuna inanıyorum. 13 yaşındayken değil, 13 yaşındaki bu parti kızlarıyla değil."

Quivers Tarantino'ya, 13 yaşındaki çocuklarla sosyalleşmeseydi Polanski'nin böyle bir duruma düşmeyeceğini söylüyor.

Yönetmen ise "Kızlardan hoşlanıyor" şeklinde yanıt veriyor.

Tarantino, BBC'nin konuyla ilgili röportaj talebine yanıt vermedi.

Röportajın ortaya çıkmasının ardından Twitter'da pek çok kişi bu yorumlara şoke olduklarını yazdı.

14 yaşındayken Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin kendisine cinsel ilişkide bulmak için girişimde bulunduğunu öne süren Anthony Rapp, röportajı "tüyler ürpertici" olarak değerlendirdi.

https://twitter.com/albinokid/status/960789585717424128

Hollywood'da cinsiyetçiliğin kaldırılması üzerine mücadele veren bir grubun kurucusu olan Melissa Silverstein, yorumları "korkunç" olarak nitelendirdi.

https://twitter.com/melsil/status/960897231866998785

İngiliz spiker Julia Bradbury, Tarantino'nun yorumlarının "kadınların kendilerini taciz eden erkekleri açıklamaktan korkmalarının" nedenlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

https://twitter.com/JuliaBradbury/status/960784960159387648

Roman Polanski'nin tecavüz ettiği kişi geçen yıl yönetmeni affettiğini söyleyerek davanın düşürülmesini istemişti.

Polonya ve İsviçre'de yetkililer Polonski'nin ABD'ye iade edilmesi taleplerini reddetmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim çağdaşların hayran olduğu batı medeniyeti
eyy çagdaş yobaz cpkklılar özendiginiz hayat böyle işte
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