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Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Kim Jong-un'u taşıyan uçak dakikalar önce Singapur'a iniş yaptı, dünya gözünü kırpmadan yaşananları izliyor.

Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı

Singapur'da 12 Haziran tarihinde gerçekleşecek tarihi zirvenin ilk konuğu ülkeye geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan jet, dakikalar önce Singapur'a iniş yaptı.

Reuters haber ajansı, Changi Havalimanı'na inen Air China 747 sefer sayılı uçağın fotoğraflarını geçti.

kımsda

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim, gelecek hafta Salı günü tarihi bir buluşmaya imza atacak ve ilk kez iki ülke liderleri bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un uçak Kuzey Kore Singapur

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