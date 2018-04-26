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Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bir araya geliyor. Liderlerinin tarihi randevusu sınırda gerçekleşecek. Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak. Öte yandan, görüşme saati ve yerinin belli olmasının ardından Koreliler 'Savaşa Hayır' pankartlarıyla sokağa döküldü.

Ajanslar 'son dakika haberi' olarak duyurdu; Tüm dünya, Güney Kore ve Kuzey Kore sınırında gerçekleşecek tarihi buluşmaya kilitlendi. 25 Haziran 1950'de başlayan savaşı ateşkes imzalayarak bitiren ancak barış anlaşması imzalanmadığı için halen sresmi olarak savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri, yarın sabah (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya gelecek.

SINIRI GEÇEN İLK KUZEY KORE LİDERİ

Tarihi randevuyla, Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

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KORELİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Buluşmanın detaylarının belli olmasıyla savaş karşıtı Koreliler sokaklara döküldü. 'Savaşa Hayır' pankartları taşıyan göstericiler, kutlama yaptı. Taşınan pankartlardan birinde Kim ve Moon el ele göründü.

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GÖRÜŞME 'EŞİ BENZERİ OLMAYAN KÖY'DE GERÇEKLEŞECEK

Tarihi buluşmanın gerçekleşeceği Panmunjom Köyü'nün dünyada eşi benzeri yok. Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.

Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor. Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.

Köyde sınırı barındıran binaya turistlerin girmesine izin veriliyor. Ancak 'sınır masasını' bekleyen askerlere dokunmak kesinlikle yasak.

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Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanının iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.

Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.

İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde.

1953’te biten Kore Savaşı’nın ardından milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Moon Jae-In Kim Jong Un

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamlar ülkeri birleştiriyor barıştırıyor bizim siyasiler kendi partilerini bölüyor parçalıyor,
Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün, Barış güvercini uçsun dünyada, Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün, Barış güvercini uçsun dünyada.Nesimi Çimen
kuzey ile güneyin ne alıp veremediği var ki , aynı bizim ile yunanistan gibiler. halbuki ortak düşman ve şeytanlar olan siyonist amerika ve ingiltere bizi birbirimize kırdırıyor.
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