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Tarihi karar! Görüşmeyi kabul etti

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 06:58 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin 9 Ocak tarihli yaptığı görüşme teklifini kabul ettiği bildirildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine söz konusu görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıkladı.

9 Ocak'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baek, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da söz konusu görüşmede ele alınacağını dile getirdi.

GÖRÜŞMELERE AÇIK OLDUKLARINI İFADE ETMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben söz konusu olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
görüşme Güney Kore Kuzey Kore 9 Ocak

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
deli oğlan Allah füzelerine zeval vermesin
panpa seni benim berbere götüreceğim.
sana güvenmiştik. sakın inanma Amerika çıkarı olmadığı hiçbir yere yanaşmaz.Kim jonk senin yılbaşı öncesi fikirlerin daha iyiydi
yapma kim oyuna gelme ...bu dünyadaki tek gururumussun ?????? ?'?
yapıştır bir füze abd ye
güççük enişte yumuşadı biraz e tabi önce güney koreyi dost yapacakki sora abdye füze sallasın aslan enişte aslaaaaannn ;)
güney kore dosttur. yollayacaksan direk yolla washington a bi tane
yokbe buda abd nin oyunu .
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