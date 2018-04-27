Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti. İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Mao tarzı siyah bir takım elbiseyle görüşmeye gelen Kim, Moon ile el ele kameralara poz verdi. Kim daha sonra Moon'u sınırın kuzeyine geçmeye davet etti. İki lider birlikte sınırın kuzey tarafına geçtikten sonra tekrar güneye döndü. Moon ile bir süre yürüyüş yapan Kim, akabinde Güney Kore askerlerinden oluşan ve şeref kıtası olarak da bilinen tören mangasını selamladı. Kim Jong-un daha sonra Panmunjom’daki Barış Evi'ne geçerek ziyaretçi defterini imzaladı ve beraberindeki Kuzey Kore heyetiyle, Moon'u grup fotoğrafı çekilmeye davet etti.

GÖRÜŞMEDEN OLUMLU MESAJLAR ÇIKTI



zirve akışı kapsamında Kim, Barış Evi'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Kim, "Şu andan itibaren yeni bir tarih başlıyor, bir barış çağının tarihi başlangıç noktasında." ifadesini kaleme aldı. Öngörülen program akışından 15 dakika önce başlayan zirvede, Kuzey Kore lideri Kim'in şubat ayında Güney Kore'ye özel temsilci sıfatıyla gönderdiği kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı. Görüşmenin basına açık bölümünde Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile açık, samimi ve dürüstçe bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, zirveden iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi. "Bunun (zirvenin) geçmişteki gibi uygulanamayan sonuçları olması yerine geleceğe kararlılıkla bakarken, birlikte el ele yürüyebileceğimiz bir şans olmasını umuyorum." diyen Kim, Moon'a "bu tarihi yerde" olmaktan çok heyecan duyduğunu belirtti. Kim, Moon'a kendisi ile buluştuğu için teşekkür etti. "BARIŞIN SEMBOLÜ OLDU"



Moon ise zirveyi düzenlemeyi kabul ettiği için Kim'e teşekkürlerini sunarak, "Başkan Kim, askeri demarkasyon hattını geçti. Böylelikle Panmunjom, bir ayrılığın değil barışın sembolü oldu." yorumunu yaptı.

Dünyanın gözleri ve kulaklarının Panmunjom'a çevrildiğini vurgulayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşların yanı sıra iki ülke halklarının zirveden beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti. Moon, zirvede bir anlaşmaya ulaşmayı, dünyada barışı dileyen herkes ve kendi halkları için mükemmel bir hediye oluşturabilmeyi dilediğini belirtti. BARIŞ VE REFAH İÇİN FİDAN DİKİLDİ



Moon ve Kim öğleden sonraki programlarının ilk bölümünde "Kore Yarımadası'nda barış ve refahın sembolü olması umuduyla" birlikte ağaç dikti. İki ülkeyi ayıran askeri sınır hattı yakına dikilen çam ağacının Kore Savaşı'nın bittiği yıl olan 1953'te filizlendiği belirtildi. Liderler ağacın köklerine Güney Kore'deki Halla Dağı'ndan ve Kuzey Kore'deki Baekdu Dağı'ndan getirilen topraklardan serpti. Kim , Güney'in Han Nehri'den, Moon ise Kuzey'in Daedong Nehri'de getirilen sularla ağacı suladı. Ağacın yanına iki liderin isimlerin yazılı olduğu bir anıt taşı dikildi. Taşın üzerinde "Barış ve refahı ekiyoruz." ifadeleri yer aldı.

2007 yılında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılan Korelerarası Zirve'de bir araya gelen dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun ve Kim'in babası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il de zirve hatırası olarak birlikte çam ağacı dikmişti. KUZEY KORE LİDERİNİN 'YILBAŞI MESAJI' SÜRECİ BAŞLATTI



Kuzey Kore lideri Kim'in geçen yıl yaptığı nükleer ve füze denemeleri hem Kore Yarımadası'nda hem de uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuş, Pyongyang yönetiminin eylül ayında gerçekleştirdiği 6. nükleer deneme ile Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Güney Kore Devlet Başkanlığına iki Kore arasındaki ilişkileri onaracağı vaadiyle gelen Moon Jae-in'in diyalog çağrılarına, Kim Jong-un yılbaşında sürpriz bir mesajla karşılık vermişti. Kuzey Kore lideri Kim'in yılbaşı mesajında PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik "Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır." diyerek, Kış Olimpiyatları'nın başarılı olmasını dilemişti.