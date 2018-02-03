Tarihi keşif! Lazerle gizli Maya şehri bulundu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ormanın altında Maya'lara ait dev bir gizli şehir buldu.
Guatemala'nın Peten bölgesinde lazer teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarılan yerleşimde evler, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları bulunuyor.
Ülkenin ana arkeolojik alanında büyük keşfi gerçekleştiren araştırmacılar, 2 bin 100 kilometrekareyi bulan şehri haritalandırdı. Araştırmacılar, 60 bin evin bulunduğu gizli şehirde milyonu aşkın insanın yaşadığını tahmin ediyor.
National Geographic, keşifte kullanılan Lidar lazer teknolojisinin arkeolojide bir devrim olduğunu aktarıyor. Bazı arkeologlar teknolojiyi bir sihir olarak tanımlarken, Lidar'ın neredeyse çıplak gözle görülmeyeni ortaya çıkardığını söylüyor.
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