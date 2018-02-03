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Tarihi keşif! Lazerle gizli Maya şehri bulundu

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 11:31 | Son Güncelleme

Guatemala'da toprak altındaki 60 bin ev ortaya çıkarıldı, araştırmacılar şehirde milyonu aşkın insanın yaşadığını tahmin ediyor. Yeni teknolojiyle keşfedilen yerleşim alanında evler, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları bulunuyor.

Tarihi keşif! Lazerle gizli Maya şehri bulundu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ormanın altında Maya'lara ait dev bir gizli şehir buldu.

Guatemala'nın Peten bölgesinde lazer teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarılan yerleşimde evler, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları bulunuyor.

Ülkenin ana arkeolojik alanında büyük keşfi gerçekleştiren araştırmacılar, 2 bin 100 kilometrekareyi bulan şehri haritalandırdı. Araştırmacılar, 60 bin evin bulunduğu gizli şehirde milyonu aşkın insanın yaşadığını tahmin ediyor.

National Geographic, keşifte kullanılan Lidar lazer teknolojisinin arkeolojide bir devrim olduğunu aktarıyor. Bazı arkeologlar teknolojiyi bir sihir olarak tanımlarken, Lidar'ın neredeyse çıplak gözle görülmeyeni ortaya çıkardığını söylüyor.

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Yok ettiğiniz bir milleti bulmak için çırpınıyorsunuz tuhaf
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