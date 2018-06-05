Tarihi 'Menbiç' zirvesinin ardından yol haritasının detayları belli oldu

Hürriyet'in haberine göre Türkiye ile ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’ten terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD unsurlarının temizlenmesi konusunda anlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında dün Washington’da gerçekleşen görüşmede taraflar, geçen hafta son hali verilen yol haritasını onayladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada iki bakanın yol haritasının uygulanması ve sahadaki gelişmelerin yakın takibi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı. Görüşmede Çavuşoğlu, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi’nden iki hafta önce geçen Türkiye’ye silah satışını engellemeye yönelik yasadan duyulan rahatsızlığı da dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo dün Washington’da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olarak nitelendirilen Menbiç konusunda uzlaşmaya varıldı. Onaylanan yol haritasına göre Menbiç bölgesi, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’den arındırılacak.

Türkiye ile ABD arasındaki Suriye konusundaki çalışma komitesinin, Menbiç’in güvenlik ve istikrarını sağlayacak adımları da kapsayacak önerilerini değerlendirdiler. Bu hedefle bir yol haritası onayladılar.

İkili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunan iki bakan, terörizmin her şekil ve tezahürüyle ortak mücadele konusundaki kararı teyit ettiler.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda dün sabah erken saatlerde gerçekleşen Çavuşoğlu-Pompeo zirvesine bakanların dışında iki taraftan da üçer yetkili daha katıldı. Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir general eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki taraf da üzerinde mutabık kaldıkları ortak yazılı açıklama metnini yayınladılar. Açıklamanın satır başları şöyle:

Yol haritasının uygulanmasına ortak bağlılık ile sahadaki gelişmelerin yakından takibi konusundaki anlaştılar.

İkili ilişkileri ilgilendiren diğer konularda ortak komite toplantılarının sürdürülmesine karar verdiler. Yargı konularındaki ortak komite toplantısı iki bakanın görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.

İŞTE ÇEKİLME TAKVİMİ

Bakan Çavuşoğlu temaslarının ardından ABD’deki Türk gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Pompeo ile üzerinde anlaştıkları yol haritasına ilişkin takvime açıklık getirdi. Çavuşoğlu, aşamaları şöyle özetledi: “İlk aşamada PYD/YPG’nin Menbiç’ten çıkartılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. İkinci aşamada PYD/YPG’nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacak. Üçüncü aşamada Türk ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar.”

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

‘NET TAKVİM VAR’

Bu yol haritası uygulandığı takdirde ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmaya başlayacağız. Şu anda bir güven bunalımı var, bunun da sorumlusu Türkiye olarak biz değiliz. Bunun sebebi ABD’nin sözünü tutmaması ve terör örgütüne ciddi destek vermesiydi.

(30-45-60 gün takvimi) O bilgiler doğru değil. Tabii ki bir takvime bağlı. Tabii ki bu uzun bir sürece bırakılacak bir yol haritası değil. Net bir gün var ama bu biraz sahadaki arkadaşlarımızın birlikte atacağı adımlara bağlı. Net bir takvim var. Bir kaç aydan bahsediyoruz. Öyle altı ay değil. Altı aydan az olması gerekiyor.