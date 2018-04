Tarihi Washington Büyükelçilik Konutu Büyülüyor

“1930’lar Washington’da ayrımcılığın çok hissedildiği yıllardı. Afrika kökenli Amerikalılar’ın çok sınırlı imkanları ve hakları vardı. Ve Türk Büyükelçiliği konutu Afrika kökenli Amerikalılar için güvenli bir yerdi. Unutulmamalı ki Washington ABD’nin güneyinde yer alıyor. Ve Afrika kökenli Amerikalılar Güney’de birçok zorlukla mücadele ediyordu. Büyüklerimiz de bilirdi ki; Türk Büyükelçiliği konutu onlar için güvenli bir yerdi. Hem kadınlar, hem erkekler yani tüm Afrika kökenli Amerikalılar için. 1950’lerde, ben doğduğum yıllarda bu ayrımcılık sürüyordu. Afrika kökenli Amerikalılar, restoranların birçoğuna giremezdi. Şehir merkezindeki işlerde çalışamaz, mağazalarda kıyafet deneyemezlerdi. Diğer büyükelçiliklerin aksine, Türk Büyükelçiliği her zaman Afrika kökenli Amerikalılar için bir dost kapısı olmuştur. Ve büyükelçinin oğullarının caz müziğine katkısı büyük olmuştur. Ve sonuçta da müzik dünyasının en önemli markalarından biri olan Atlantic Records’u kurarak bu katkılarını pekiştirdiler. Hatırlıyorum gençliğimde 60’lar, 70’ler, 80’lerde aldığım albümler hep o firmanındı. Yani bu, bizim tarihimizin bir parçası olduğu kadar, sizin tarihinizin de bir parçası. İki ülke tarihinin kesiştiği bir yer” ifadelerini kullanan Franklin, ”Tarih ve kültürü bir arada anlamak lazım, zira tarihi geçmişi bilmezseniz, o toplumun kültürünü anlayamazsınız. Birkaç yıl önce konuttaki caz konserlerinden birine katıldım ve Büyükelçi de, Ertegün kardeşlerin caz müziğin üzerindeki etkilerini anlattı. Eğer bu evde bu hikaye yaşanmamış olsaydı Ertegün kardeşlerin cazla etkileşimi olmayabilirdi. Müzikle böyle derin ilişkileri olmayabilirdi. Düşünsenize müzik evlerinde çalıyordu. Ve gençler için her zaman evde olmak, gece klüplerinde olmaktan çok daha güvenlidir. Evde eğlenme müziğin tadını çıkarma fırsatları vardı. O evde yaşananlar onların ufkunu genişletti. Ve Amerikan müzik tarihinde böylesine önemli bir firmanın kurulmasına teşvik etti. Öğrendim ki bu hikaye aslında köklü bir geleneğin parçası. Ve daha sonra da bu konserler dizi halinde devam etti. Ben de katıldım. Eskiden olduğu gibi yine konutun kapıları herkese açıktı. Orada yediğim o lezzetli yemekleri unutamıyorum,” diyor.

”O bölgeyi çok iyi bilirim, üniversite eğitimi için buraya geldiğimde o semtte yaşadım. Ve babamla birlikte üyesi olduğumuz klüp yan bloktaydı. Massachusetts Bulvarı boyunca yer alan binaların o özel mimarilerini de iyi bilirim. Ki o bölge Büyükelçilikler Bölgesi olarak adlandırılır. 19’uncu yüzyıl sonlarında inşa edilen bu bölgedeki evler ülkenin dört bir yanından nüfuzlu insanlara ait. Bu evlerde Kongre üyelerini, Başkanları Başkan Yardımcılarını ağırlarlardı ve evlerin çoğunda balo salonları, konser ve dans alanları vardı. Daha sonra o insanlar buradan ayrıldı, büyükelçilikler buraya taşındı. Aslında kızgın olmam gerekir ama babam bana enerjimi olumlu yönde kullanmamı öğretti. Tarihi bilmek zorundayız ama acı duymak, kızmak zorunda değiliz. Yaşananları tüm Amerikalılara anlatmak zorundayız ve bu ülkenin eşitlik nosyonu üzerine kurulduğunu bilmeliyiz. Afrika kökenli Amerikalılar Amerika’nın ilerlemesinde büyük rol oynamıştır. Toplumun her kesimine eşit değer verilmeli yalnızca siyah Amerikalılar’a değil çocuklara, kadınlara, engellilere farklı dinlere mensup olan insanlara. Her insan eşit davranılmayı hak eder. Olması gereken bu ve beklentimiz de yine bu” diye konuşan Franklin, ”Eğer kendinizi tehdit altında, tehlikede ya da zor durumda hissederseniz gidip kapısını çalabileceğiniz ve ağırlanacağınız bir yer olduğunu biliyordunuz. Bu durum, Afrika kökenli Amerikalılar’ın çok da hoş görülmediği bu kentte bilinirdi ve çok önemliydi. Türk Büyükelçilik Konutu, Atlantic Records’a hayat vermiştir. Dolayısıyla müziğin kilometre taşlarından biridir. Amerikan tarihinde bir dönüm noktasıdır. Dönemin Büyükelçisi ve ailesi büyüklerimizi evlerinde ağırlayarak, Afrika kökenli Amerikalılar’a eşit davranarak onların ikinci sınıf olarak görüldüğü bir dönemde başarılması zor bir şey gerçekleştirmiştir,” değerlendimesinde bulunuyor.

”Davet ettiğimiz insanların konfügürasyonuna bakarsanız zaten ciddi anlamda hem karar alıcılara yakın insanlar, hem kendileri karar alıcı olan insanlar. Kongre üyeleri geliyor. Senatörler geliyor. Devlet kurumlarının temsilcileri geliyor ve sadece konserden değil, dinledikleri konserin arkasında yatan ruhtan ve o konserin verildiği binadan etkilenerek dışarı çıkıyorlar. Bunun tabii çok ciddi pozitif etkisi var. Biz en azından bunun böyle olduğunu anlatıyoruz. Dinlediklerinde de tabii çok etkileniyorlar. Bunun çok biliniyor olması biz anlatmadığımız takdirde pek mümkün değil çünkü bu gururla anlatılacak bir şey değil Amerikan toplumu açısından. Vakti zamanında bizim böyle bir uygulamamız vardı ama Türkler bu uygulamayı şu şekilde aştılar demek çok gurur verici bir olay değil Amerikan vatandaşları açısından. Onun için çok fazla bilinmiyor” sözleriylebugünkü durumu anlatan Kılıç, Afrika kökenli Amerikalılar için böylesine önemli olan bu binanın , kendisi için de oldukça özel olduğunu dile getiriyor ve “Mutlu olduğum her yerini özleyeceğim bu evin ve her yerinde de mutlu oldum. Bu evde oğlum doğdu. Onun için bu evin benim için çok değişik bir yeri var. Bu evde doğan ilk büyükelçi çocuğu. O mutluluğu da yaşadık. Her yeri güzel yani dostlarla Amerikalı dostlarla, Türk dostlarla güzel anılar paylaştığımız her yeri bence ayrı güzel. Martin Luther King’in meşhur konuşması var, ‘I have a dream’ diye başlayan. Biz bence rahmetli Münir Ertegün sayesinde o; ‘I have a dream’ dediği rüyayı, hülyayı 1940’larda, 1950’lerde Amerika’da Türk Büyükelçiliği kanalıyla rahmetli Münir Ertegün vasıtasıyla yaşatmışız, sergilemişiz,” diyor.

Türk Büyükelçiliği ABD başkentinin en görkemli tarihi binalarından ve Washington’daki en güzel on binadan biri. Siyahların tarihine ve caz müziğine katkısıyla da Amerikan tarihinin sayfalarında özel bir yere sahip.