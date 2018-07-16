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Tarihi zirve Helsinki'de... Putin-Trump görüşmesi başladı

16.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarihi görüşmesi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi, toplantı öncesi iki lider gazetecilere poz verdi.

Toplantı öncesi yaptığı kısa açıklamada ABD Başkanı Trump, "Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. (...) İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor" dedi.

Donald Trump, ikili ilişkilerin sorunlu olmasından Washington'ın eski "ahmaklık ve aptallık"larını sorumlu tutmuştu.

Uluslararası basın tarafından yakından takip edilen görüşme öncesinde, Trump, beklentilerinin düşük olduğunu ifade etti.

Trump NATO zirvesiyle başlayan Avrupa turunu Helsinki'de sonlandıracak.

'ARTIK ABD'YE VE BEYAZ SARAY'A RAHATÇA GÜVENEMEYİZ'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ni ticaret konusunda "düşman" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'a artık güvenemeyeceklerini ve kendi aralarındaki dayanışmayı sıkılaştırmaları gerektiğini söyledi.

Maas, Funk basın grubuna yaptığı açıklamada, "Artık Beyaz Saray'a rahatlıkla güvenemeyiz" dedi.

"ABD ile ortaklığımızı sürdürmek için bu ilişkiye yeni bir ayarlama yapmalıyız. İlk önemli sonuç da, Avrupa'da bizim birbirimize çok daha yakınlaşmamız gereğidir."

Maas, "Sözlü saldırılar ne kadar sert, tweet'ler ne kadar saçma olursa olsun, Avrupa kendi içinde bölünmeye izin vermemelidir" dedi.


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Trump putin görüşme helsinki

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