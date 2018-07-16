Tarihi zirve sonrası Trump'tan ilk açıklama: Çok iyi bir başlangıç

Associated Press'in haberine göre Trump zirvenin ardından 'çok iyi bir başlangıç' yorumunu yaptı.
AYRINTILAR GELİYOR
PUTİN VE TRUMP TOPLANTI ÖNCESİ GAZETECİLERE POZ VERDİLER
Toplantı öncesi yaptığı kısa açıklamada ABD Başkanı Trump, "Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. (...) İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor" dedi.
Donald Trump, ikili ilişkilerin sorunlu olmasından Washington'ın eski "ahmaklık ve aptallık"larını sorumlu tutmuştu.
Uluslararası basın tarafından yakından takip edilen görüşme öncesinde, Trump, beklentilerinin düşük olduğunu ifade etti.
Trump NATO zirvesiyle başlayan Avrupa turunu Helsinki'de sonlandıracak.
'ARTIK ABD'YE VE BEYAZ SARAY'A RAHATÇA GÜVENEMEYİZ'
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ni ticaret konusunda "düşman" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'a artık güvenemeyeceklerini ve kendi aralarındaki dayanışmayı sıkılaştırmaları gerektiğini söyledi.
Maas, Funk basın grubuna yaptığı açıklamada, "Artık Beyaz Saray'a rahatlıkla güvenemeyiz" dedi.
"ABD ile ortaklığımızı sürdürmek için bu ilişkiye yeni bir ayarlama yapmalıyız. İlk önemli sonuç da, Avrupa'da bizim birbirimize çok daha yakınlaşmamız gereğidir."
Maas, "Sözlü saldırılar ne kadar sert, tweet'ler ne kadar saçma olursa olsun, Avrupa kendi içinde bölünmeye izin vermemelidir" dedi.
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