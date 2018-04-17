Tartışmalı karar sanatçılara ödül iade ettiriyor

Kararı protesto eden birçok sanatçı, aldıkları ödülleri iade ediyor.Almanya'nın en önemli müzik ödülleri olarak görülen Echo Müzik Ödülleri'nde antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan ikili Kollegah ve Farid Bang'ın da ödüle layık görülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Klangverwaltung Orkestrası'nın şefleri Enoch zu Guttenberg ve Anderas Reiner, ödülleri dağıtan ve Alman müzik endüstrisinin temsilcisi konumundaki kurum olan BVMI'ye yazdıkları açık mektupta bu yılki Echo Ödülleri'ni bir ‘"utanç" olarak nitelendirdi. Her iki orkestra şefi de kazandıkları ödülleri iade edeceklerini duyurdu.

Zu Guttenberg ve Reiner'ın yanı sıra ünlü müzisyenler Klaus Voormann ve Marius-Müller Westernhagen ve piyanist Igor Levit de ödüllerini geri vereceklerini söyledi. Aynı zamanda tasarımcı olan ve aralarında Beatles ve Bee Gees'in de bulunduğu efsanevi isimlerle çalışmış olan Voormann, bu yıl "Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne" layık görülmüştü. Seksenci yaş günü yaklaşırken kazandığı ödülün bir hediye gibi hissettirdiğini, ancak sonrasında bir hayal kırıklığına dönüştüğünü söyleyen Voormann, "provokasyonun meşru, hatta bazen düşünceye sevk etmek açısından gerekli olduğunu, ancak şiddet içerikli, ırkçı, antisemitist ve cinsiyetçi ifadeler söz konusu olduğunda bir çizginin çekilmesi gerektiğini" belirtti.