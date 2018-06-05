TASSA Konferansı'nda Tema: 'Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler'

Türkler'in bilim dünyası ve teknoloji alanındaki başarılarının altının çizildiği konferans, aynı zamanda genç girişimcilere ve akademisyenlere de rehberlik etti. Konferansın bir diğer katkısı da Türk toplumunu biraraya getirmesi oldu.

TASSA Başkanı Haluk Ünal, ”Bu seneki konferansı “Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler” üstüne yaptık. Boston tabii bilim dünyasının merkezlerinden biri. Gerek sağlık konusunda olsun, gerek mühendislik konusunda olsun hayli ilginç bir program ortaya koyduk. Sağlık konusunda, mühendislik konusunda ve sosyal bilimler konusunda çeşitli panellerimiz var./ Bu toplantıya akademisyenler iş dünyasından gelenler ve Türkiye'den gelenler ve devlet yetkilileri diyebileceğimiz kurumların başındaki kişiler katılıyor,” şeklinde konuştu.

Haluk Ünal, “TASSA 2004 yılında kurulmuş ve Amerika'daki bilim insanlarının birarada tutulabilmesini ve onların Türkiye'ye nasıl bir beyin kaynağı aktarabileceklerini bulanbir dernek. Şu ana kadar da bir hayli görünürlüğümüz ve katkımız arttı. Ben son dört senedir toplantılara başkanlık ediyorum. Yaklaşık her toplantıda 400-500 kişi biraraya geliyor. Biliyorsunuz 400-500 Türk'ü burada biraraya getirmek çok zor bir olay. Hakikaten buradaki bilim diasporasına ait olan kişiler de TASSA'yı benimsemiş durumda. Onun için çok çok mutluyuz,” dedi.

Kimi tıp, kimi ekonomi, kimi teknoloji alanında kendini ispatlamış birçok Türk bu çatı altında buluştu. Ve farklı bir ülkede, farklı bir kıtada Türklerin neleri başarabildiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Konferansın organizasyonunu Boston Üniversitesi’nden Profesor Doktor Selim Ünlü ve Neşe Lortlar Ünlü üstlendi.

Selim Ünlü, ”Türk Amerikan Biliminsanları Derneği’ninbir numaralı amacı buradaki ve Türkiye’deki akademisyenleri, bilim insanlarını ve bilim tutkunlarını biraraya getirmek ve Türkiye’yle Amerika Birleşik Devletleri aradındasürdürülebilir bir bilim köprüsü meydana getirmek, bu amaçla da bizim tüzüğümüzde yer alan 2 yılda bir yapmamız gereken bu toplantıyı yaptık. Toplam katılımcı sayımız 330. Ve anladığım kadarıyla katılımcılar 150 ayrı kurumu temsil etti. Bunların 50, belki 100 tanesine yakını bir akademik kurum. Türkiye’den de en az 30 üniversite temsil ediliyor bu konferansta.Bizi tatmin edecek kadar güzel bir katılımımız oldu ve çok memnunuz o bakımdan,” şeklinde konuştu.

Konferans kapsamında talep eden katılımcılar için Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü MIT Araştırma Merkezi’nde rehber eşliğinde bir de tur düzenlendi. Katılımcıları çalışmalarını bu merkezde yürüten dünyaca ünlü Türk fizik mühendisi Canan Değdeviren karşıladı ve laboratuvarlar hakkında bilgi verdi.

Konferans kapsamında bir grup genç akademisyen de fark yaratan çalışmaları dolayısıyla ödül aldı.

