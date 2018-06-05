HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TASSA Konferansı'nda Tema: 'Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler'

05.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

8’nci Türk Bilimadamları ve Akademisyenleri Derneği TASSA'nın yıllık konferansına bu yıl Boston evsahipliği yaptı. Boston Üniversitesi’nde düzenlenen konferansın teması “Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler”

TASSA Konferansı'nda Tema: 'Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler'

8’nci Türk Bilimadamları ve Akademisyenleri Derneği Konferansı’na bu yıl Boston evsahipliği yaptı. Boston Üniversitesi’nde düzenlenen konferansın teması “Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler”.

2 gün süren konferans, çalışmalarını Amerika’da ve Türkiye’de sürdüren bilimadamlarını ve akademisyenleri biraraya getirdi. Alanlarında kendilerini ispatlamış, önemli başarılara imza atmış isimler konferans boyunca tespitlerini ve çalışmalarını birbirleriyle paylaştı.

TASSA Başkanı Haluk Ünal, ”Bu seneki konferansı “Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler” üstüne yaptık. Boston tabii bilim dünyasının merkezlerinden biri. Gerek sağlık konusunda olsun, gerek mühendislik konusunda olsun hayli ilginç bir program ortaya koyduk. Sağlık konusunda, mühendislik konusunda ve sosyal bilimler konusunda çeşitli panellerimiz var./ Bu toplantıya akademisyenler iş dünyasından gelenler ve Türkiye'den gelenler ve devlet yetkilileri diyebileceğimiz kurumların başındaki kişiler katılıyor,” şeklinde konuştu.

Türkler'in bilim dünyası ve teknoloji alanındaki başarılarının altının çizildiği konferans, aynı zamanda genç girişimcilere ve akademisyenlere de rehberlik etti. Konferansın bir diğer katkısı da Türk toplumunu biraraya getirmesi oldu.

Haluk Ünal, “TASSA 2004 yılında kurulmuş ve Amerika'daki bilim insanlarının birarada tutulabilmesini ve onların Türkiye'ye nasıl bir beyin kaynağı aktarabileceklerini bulanbir dernek. Şu ana kadar da bir hayli görünürlüğümüz ve katkımız arttı. Ben son dört senedir toplantılara başkanlık ediyorum. Yaklaşık her toplantıda 400-500 kişi biraraya geliyor. Biliyorsunuz 400-500 Türk'ü burada biraraya getirmek çok zor bir olay. Hakikaten buradaki bilim diasporasına ait olan kişiler de TASSA'yı benimsemiş durumda. Onun için çok çok mutluyuz,” dedi.

Kimi tıp, kimi ekonomi, kimi teknoloji alanında kendini ispatlamış birçok Türk bu çatı altında buluştu. Ve farklı bir ülkede, farklı bir kıtada Türklerin neleri başarabildiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Konferansın organizasyonunu Boston Üniversitesi’nden Profesor Doktor Selim Ünlü ve Neşe Lortlar Ünlü üstlendi.

Selim Ünlü, ”Türk Amerikan Biliminsanları Derneği’ninbir numaralı amacı buradaki ve Türkiye’deki akademisyenleri, bilim insanlarını ve bilim tutkunlarını biraraya getirmek ve Türkiye’yle Amerika Birleşik Devletleri aradındasürdürülebilir bir bilim köprüsü meydana getirmek, bu amaçla da bizim tüzüğümüzde yer alan 2 yılda bir yapmamız gereken bu toplantıyı yaptık. Toplam katılımcı sayımız 330. Ve anladığım kadarıyla katılımcılar 150 ayrı kurumu temsil etti. Bunların 50, belki 100 tanesine yakını bir akademik kurum. Türkiye’den de en az 30 üniversite temsil ediliyor bu konferansta.Bizi tatmin edecek kadar güzel bir katılımımız oldu ve çok memnunuz o bakımdan,” şeklinde konuştu.

Konferans kapsamında talep eden katılımcılar için Massacchusetts Teknoloji Enstitüsü MIT Araştırma Merkezi’nde rehber eşliğinde bir de tur düzenlendi. Katılımcıları çalışmalarını bu merkezde yürüten dünyaca ünlü Türk fizik mühendisi Canan Değdeviren karşıladı ve laboratuvarlar hakkında bilgi verdi.

Konferans kapsamında bir grup genç akademisyen de fark yaratan çalışmaları dolayısıyla ödül aldı.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattıÇavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı
Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorumPutin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı

Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı

Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.