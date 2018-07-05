Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Phuket adası açıklarında toplamda 100'den fazla yolcuyu taşıyan iki teknenin alabora olduğu belirtildi. Birçok yolcu kurtarılırken ilk belirlemelere göre 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Tayland'ın turistik bölgesi Phuket adasını her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.
AA
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