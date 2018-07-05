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Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 16:35 | Son Güncelleme

Tayland'da turistleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Phuket adası açıklarında toplamda 100'den fazla yolcuyu taşıyan iki teknenin alabora olduğu belirtildi. Birçok yolcu kurtarılırken ilk belirlemelere göre 7 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Tayland'ın turistik bölgesi Phuket adasını her yıl milyonlarca turist ziyaret ediyor.

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