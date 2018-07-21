Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde gece dışarı çıkan turist kadın, bir grup erkekle tanıştı.
İspanya'nın ünlü tatil merkezi Ibiza'da eğlenen grup, daha sonra birlikte plaja gitti.
Tümü İngiliz olan dört erkek, plajdan sonra kadının kaldığı daireye geçti.
Erkekler, kendileri gibi İngiliz olan kadın tatilciye tecavüz etti.
İngiliz medyası, saldırganlardan ikisinin tutuklandığını, diğer ikisinin ise kefaletle serbest kaldığını aktarıyor.
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