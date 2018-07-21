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Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

29 yaşındaki turist kadın, gece tanıştığı dört erkekle plaja gitti. Bir süre eğlenen grup ardından kadının kaldığı daireye geçti. 4 erkek genç turisti ilişkiye zorladı. Dehşeti yaşayan kadın, olay sonrası polise koştu

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde gece dışarı çıkan turist kadın, bir grup erkekle tanıştı.

İspanya'nın ünlü tatil merkezi Ibiza'da eğlenen grup, daha sonra birlikte plaja gitti.

Tümü İngiliz olan dört erkek, plajdan sonra kadının kaldığı daireye geçti.

Erkekler, kendileri gibi İngiliz olan kadın tatilciye tecavüz etti.

İngiliz medyası, saldırganlardan ikisinin tutuklandığını, diğer ikisinin ise kefaletle serbest kaldığını aktarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
istismar İspanya ibiza

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