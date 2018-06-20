Tatile çıkanlar için güvenlik tüyoları

Yaz tatiline çıkarken hırsızlara davetiye çıkarmamanız için alabileceğiniz önlemleri derledik.Kiracı ya da ev sahibi olun, yazın tatile çıktığınızda eviniz günlerce ya da haftalarca boş kalıyor. Siz tatildeyken evinize hırsız girmesi ise maalesef sık yaşanan bir durum. Polis ve güvenlik uzmanlarının önerileri çerçevesinde, tatil dönüşü kötü bir sürprizle karşılaşmamak için dikkat edebileceğiniz birkaç noktayı derledik.

Eve girişi zorlaştırın!

Hırsızlar çoğunlukla büyük bir zaman baskısı altında bulunur. Eğer eve üç ila beş dakika içerisinde girmeyi başaramazlarsa, uğraşmaktan vazgeçme olasılıkları artar. Evinize girişi iyice zorlaştırmak için örneğin yüksek kalite kilitlere sahip, "hırsız geçirmez" kapılardan faydalanabilirsiniz. Yine de hırsızların yalnızca küçük bir bölümünün ön kapıdan girdiğini, büyük bir bölümünün teras ve balkon kapıları ya da pencereyi kullandığını hatırlatmakta da fayda var.

Alarm takın!

İstatistiklere göre alarm takmak, her üç hırsızlık olayından ikisine engel olunmasını sağlıyor. Hareket sensörü içeren ve eve biri girdiğinde çalan ya da evin önünde hareket olduğunda dış ışığın yanmasını sağlayan çeşitli caydırıcı alarm sistemleriyle evinizin güvenliğini artırmanız mümkün.