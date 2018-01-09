Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Tayland'da 2014'te askeri darbe ile yönetime geçen Başbakan Prayuth Chan-ocha, gazetecilerin sorularını savuşturmak için yeni bir yöntem buldu. Prayuth Chan-ocha, basın toplantısının sonunda kendisini bekleyen gazetecilere, sorularını gerçek boyutlardaki karton makete sormalarını söyledi. Başbakanın karton maketleri, Tayland'da 13 Ocak'ta kutlanan Ulusal Çocuk Günü etkinlikleri için hazırlandı.
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