Günler sonra kurtarılan çocuklardan ilk görüntüler geldi

Çocukların hastanede sağlık durumlarının iyi olduğu ve gülümseyerek kameralara ev salladıkları görülüyor.

Öte yandan çocukların ve antrenörün kurtarılma anları da basına servis edildi.

DÜN KURTARILMIŞLARDI

Tayland'da 23 Haziran'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin tamamı dün kurtarılmıştı.

Böylece tüm dünyanın merak içinde beklediği ve "imkansız görev" olarak tanımlanan operasyon beklenmedik bir başarı ile sonlandı.

Çocukları Tham Luang Mağarası'ndan çıkarma operasyonu Pazar günü başlamış, ilk gün 4 çocuk dışarı çıkarılmıştı. Pazartesi günü ise erken saatlerde dalgıçlar 4 çocuğu daha su basmış olan mağaradan çıkarmayı başardı.

Salı günü ise içeride kalan son çocuklar da antrenörleri ile birlikte sağ olarak mağara dışına çıkarıldı.

Çıkarılan ilk grup çocuğun ailelerini görmelerine izin verildi. Çocuklar bir hafta boyunca hastanede gözetim altında tutulacaklar.

Mucize olarak değerlendirilen kurtarma operasyonu için dünya liderlerinden ve birçok kurumdan tebrik mesajları paylaşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden dalgıçları kutlayarak "Ne mutlu bir an. Hepsi kurtarıldı. Büyük iş." dedi.

İngiliz Manchester United kulübü de bir kutlama mesajı paylaşarak, aynı futbol takımında oynayan 12 çocuğu ve kurtarma ekibini Old Trafford stadında ağırlamak istediklerini açıkladı.

